Detta händer i dag 13/9: Träffa en keramikspecialist på Länsmuseet

GÄVLE

Arrangemang

Kl 13:30 Vi visar filmen Borg, dokumentären om Björn Borg tid 1 tim 43 minuter, Träffpunkt för seniorer Brunnsgatan 59.

Kl 17:00-19:00 anordnar Träffpunkt för seniorer kräftskiva! Ni bjudas på härliga kräftor, västerbottenpaj, dessert och kaffe på maten. Kostnad av120 kr. Lokal: Kaplansgatan 10. Anmälan är bindande och görs senast 6/9 till träffpunkten tfn 026-17 97 65.

Biblioterapi med Liselotte Fluhr, kl 14 på Valbo bibliotek. Gammalt med en ny liten tvist! Under hösten fortsätter Valbo biblioteks populära bibliotera-pibokcirklar men nu under ledning av Liselotte Fluhr. Föranmälan krävs, kolla om det finns plats kvar på valbobibliotek@gavle.se

Gävle Biblioteks vänner anordnar: Öppen läsestuga. Ur Werner Aspenströms diktning – tendenser, orienteringar. Samtalsledare: Håkan Attius. Hillbomsalen kl 17.00.

Kl 14 Torsdagsträff - Valdemar Andersson och Clas-Ove Pettersson, Hedesunda spelar och sjunger. Ungdomspastor Rickardo Sanchez medverkar.

Lunchmusik med Per Ahlman, orgel. Musik av Bachs söner. Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle kl 12:30.

Internationella matmarknaden ”International street market” besöker Stortorget, Gävle City, med mat från världens alla hörn, samt blommor, delikatesser och souvenirer.

Träffa en keramikspecialist. Har du frågor om keramik och porslin? I samband med utställningen Keramik i Kubik kan du torsdagen den 13 september kl 15-18 träffa keramikspecialist Ingemar Lundgren som finns på plats i utställningen. Medlemmar i föreningen Geflekeramikens vänner ställer ut och säljer flera hundra föremål. Främst föremål från Gefle Porslin och Bo Fajans men även från flera andra av de svenska keramikfabrikerna som en gång funnits i landet. Allt är till försäljning med hämtning utställningens sista dag. Kom och titta, lär och samla – allt är till salu! Keramik i kubik 2018 pågår 8 – 16 september, kl 15-18 Hörsalen, Länsmuseet Gävleborg - Fri entré!

Handarbetscafé med te, kl. 17-19 på Valbo bibliotek. Kom och umgås, fika och handarbeta tillsammans med oss. Alla är välkomna, vuxen som barn! Ingen föranmälan krävs.

Lästips i lunchtid. Människors lika värde, böcker som berör & inspirerar till motstånd. Stadsbiblioteket, Kafé Edbom kl. 12:15.

Schackklubb med Kennet på Andersbergs bibliotek kl. 17-18:30. Kom och spela hos oss på torsdagar när Kennet Wik från Gävle Schackallians är på plats för att ge tips & råd. Drop-in, för alla åldrar.

Bokcirkel på lätt svenska för unga. Bokcirkel för dig som är 15-22 år och vill träna svenska. Vi läser en lätt text på svenska och pratar kring boken. Stadsbiblioteket, Narnia kl. 16:30.

Digital första hjälpen på Andersbergs bibliotek kl. 14-15. Bibliotekets personal ger dig enkel handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon el¬ler dator. Till exempel hur du kan använda appar, skaffa en e-postadress, söka på internet, låna e-böcker och om bibliotekets tjänster på nätet. Drop-in.

Stickcirkeln i Överhärde Bygård kl 18:00-20:15. Terminens tema är top-down-toppar och tomtar.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Kärleken - En liten utställning om kärlek. Bomhus bibliotek kl 14-19. Kom och se, fundera på, upplev och känn kärleken i den här utställningen som är baserad på Kärleksboken av Pernilla Stalfelt.

Galleri Elixir, Gävle sjukhus intill matsalen, ställer ut hälsingekonstnären Elisabet Lundwall, ”Heligt Trä”, träskulptur. Utställningen pågår fram till den 28 september. Öppet varje dag mellan kl 11-14.

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, visas en utställning med måleri av Birgitta Rådberg, ’Energi - Magi’. Utställningen pågår tom. 16/9. Öppet mån-fre kl.10-16, lör-sön kl.12-15.

Leif Nyström visar ”Sjöliv från den tid som flytt”, olja. Karin Lepistö visar ” Naturen och landskapet”, akvarell. Forsbacka bruk, Labbis. Utställningen pågår till den 16 september, öppettider 10-15 varje dag.

Keramik i kubik 2018. Mässa och utställning med svensk keramik 8 – 16 september. Nu är det dags igen för Keramikmässa/utställning på museet. För fjärde gången finns nu chansen att lära mer, samla mer eller bara titta mer på keramik från många – kanske de flesta – av de svenska keramikfabrikerna som en gång funnits i vårt avlånga land som Gefle Porslin, Bo Fajans, Upsala-Ekeby, Rörstrand, Gustavsberg, Steninge med flera. Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16.

Just nu visas Free or Safe/Trygg eller fri av Issa Touma och Hagop Jamkochain. Utställningen är en sammanfattning av Issa Toumas tid som fristadskonstnär i Gävle. Den uppmärksammar Toumas många aktiviteter under de två år han varit vår, Gävle kommuns, fristadskonstnär. Vi visar ett urval av Issa Toumas verk, foton och filmer. Tillsammans med Touma kommer även konstnärskollegan Hagop Jamkochain visa sina målningar. Till skillnad från Touma stannade Jamkochain kvar i Aleppo – konsten blev Jamkochains fristad i ett annars krigsdrabbat område. Konstcentrum Öppettider: kl 12-16 tis-sön. Fri entré.

RADIO GÄVLE

102,7 Mhz

Kl 9.00-11.00 Seniorradion (repris).

17.30-18.00 Hjärtesångerna - andliga önskesånger med Roland Ericsson (repris) (Lyssna när du vill på hjartesangerna.se)

SANDVIKEN

Arrangemang

Kulturarvskvällar i Järbo - Skoglund - Storspelman. Berättarföreställning med fiol och tramporgel. Medverkande Mikael Nykäsenoja och Anders Findin, Järbo bibliotek kl. 19.

Musik Kanalen presenterar en lunchkonsert ”Låtar vi minns” med Olsbacka Brass.Kl 12.00-13.00 i Kanalgårdens vinterträdgård, Björkgatan 15 i Sandviken. Kombinera gärna konserten med en god lunch i Restaurang Kanalen.

Utställning

Sandviken IF fyller 100 - det ska vi fira! Fem veckor lång utställning på Kulturcentrum med anledning av Sandvikens IF:s 100-års jubileum. Fri entré!, Torget, Kulturcentrum kl 10 - 19.

Sömngångarens Sagor II - collageutställning av Hilda Hellwig. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12 - 19.

Barnen i Lyckeskolan: från idé till bok, Kulturcentrum Sandviken, Folkbiblioteket, Tillgången, fri entré. Kl 10-19. Utställningen rymmer skisser och färgglada illustrationer, tankar om skrivprocessen, enkla fakta om bokproduktion och inte minst en stor dos normkreativitet! Utställningen består av affischtavlor som beskriver hur en bok blir till och ger frågor som barnen kan klura på, pyssel och ramar så att barnen kan ta en selfie och själva bli ett barn i Lyckeskolan.

ÅSHAMMAR

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning finns hos Åshammars vävstuga, Svärdsjövägen 268. Öppet mån-tors kl 09.00-12.00. Telefon: 073-802 24 35.

SKUTSKÄR/

ÄLVKARLEBY

Utställning

Fotoexpo på Laxön. 26 fotografer i unik utomhusutställning omgiven av Laxöns fantastiska naturmiljö under hela sommaren. Annica Spjuth, Bengt-Ove Furfeldt, Birgitta Sedvall, Börje Wallgren, Carina Bodin, Larsgöran Svensson Christian Bertéus, Fredrik Värnebjörk, Gunnar Eriksson, Helene Uppman, Håkan Karlsson, Joel Eriksson, Johnny Hildingsson, Jonas Stenberg, Kerstin Öhlund, Lotta Lund, Mattias Boström, Anna Nygren, Niklas Grönlund, Patric Norlin, Sari Isokivelä, Sixten Jonsson, Nils-Olof Engberg, Tord Bodin, Tore Almgren, Ulf Olsson.

TIERP/SÖDERFORS

Arrangemang

Kl 9.30-11.30 Söderfors församlingshem. Solstrålarna – vår öppna verksamhet för barn och föräldrar. Barn och föräldrar hälsas välkomna.

Kl 9.30-11.00 Månkarbokyrkan. Solstrålarna – vår öppna verksamhet för barn och föräldrar. Barn och föräldrar hälsas välkomna till en stund med lek, sång och fika.