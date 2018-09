Detta händer i dag 15/9: Konsten vi äger tillsammans på Konstcentrum

GÄVLE

Arrangemang

Kl 13:00-16:00 Lördagsöppet med fika och korv med bröd 10 kr, Träffpunkt för seniorer Brunnsgatan 59.

Internationella matmarknaden ”International street market” besöker Stortorget, Gävle City.

Skottes Musikteater, Spegeln, Norra Köpmansgatan 11. 11-15 Kafé & Skaparverkstad. Kl 13:00 & 15:00 ”Filifjonkan som trodde på katastrofer” Biljetter bokas via Turistcenter 026-17 71 17.

Kl 14.00 spelar Leif Engvalls på Furugården Valbo, i Väntjänstens café, Groths Väg 3. Väntjänstens Café är öppet mellan kl 13:00 – 16:00. Entré 50:- ( ingen entréavgift för boende på Furugården).

Konsten vi (snart) äger tillsammans, 15/9 – 28/10 Gävle Konstcentrum, Kungsbäcksvägen 32. Sedan Gävle byggdes upp efter den stora stadsbranden har konsten och kulturen varit en viktig och integrerad del av det offentliga rummet. Idag är konsten inte bara en självklar del av staden. Den är också en del av stadens historia.I utställningen Konsten vi (snart) äger tillsammans presenterar vi några av de aktuella konstnärerna och de projekt de arbetar med. Medverkande är: Anna Abrahamsson, Catrin Andersson, Catti Brandelius, Backa Karin Ivarsdotter, Marie Jäderberg Vasdekis, Matti Kallioinen, Gunilla Klingberg, Linnea Rygaard, Nacho Tatjer och Johan Thurfjell. Vernissage kl. 12:00.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Galleri ELixir, Gävle sjukhus intill matsalen, ställer ut hälsingekonstnären Elisabet Lundwall, ”Heligt Trä”, träskulptur. Utställningen pågår fram till den 28 september. Öppet varje dag mellan kl 11-14.

Utställningen ”Närhet”, Vinbärsvägen 51 i Sätra. Mats Qvarnströms målningar från skog, land och hav visas genom Brf. Gävlehus34.

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, öppnar idag en utställning med måleri av Birgitta Rådberg, ’Energi - Magi’. Utställningen pågår tom. 16/9. Öppet mån-fre kl.10-16, lör-sön kl. 12-15.

Keramik i kubik 2018. Mässa och utställning med svensk keramik, 8 – 16 september. Nu är det dags igen för Keramikmässa/utställning på museet. För fjärde gången finns nu chansen att lära mer, samla mer eller bara titta mer på keramik från många – kanske de flesta – av de svenska keramikfabrikerna som en gång funnits i vårt avlånga land som Gefle Porslin, Bo Fajans, Upsala-Ekeby, Rörstrand, Gustavsberg, Steninge med flera. Länsmuseet. Öppettider: lördag-söndag kl 12-16. Fri entré!

Leif Nyström visar ”Sjöliv från den tid som flytt”, olja. Karin Lepistö visar ” Naturen och landskapet”, akvarell. Forsbacka bruk, Labbis. Utställningen pågår till den 16 september, öppettider 10-15 varje dag.

Just nu visas Free or Safe/Trygg eller fri av Issa Touma och Hagop Jamkochain. Utställningen är en sammanfattning av Issa Toumas tid som fristadskonstnär i Gävle. Den uppmärksammar Toumas många aktiviteter under de två år han varit vår, Gävle kommuns, fristadskonstnär. Vi visar ett urval av Issa Toumas verk, foton och filmer. Tillsammans med Touma kommer även konstnärskollegan Hagop Jamkochain visa sina målningar. Till skillnad från Touma stannade Jamkochain kvar i Aleppo – konsten blev Jamkochains fristad i ett annars krigsdrabbat område. Öppettider: kl 12-16 tis-sön. Fri entré.

HAMRÅNGE

Arrangemang

Stiftelsen Fjärdöns Framtid inbjuder till en guidad höstvandring på Fjärdön i Hamrångefjärden.Samling vid Hällskär kl. 10.00 för transport med båt ut till ön.Vägvisning från Norrsundsvägen. Vandringen tar ca: 3 timmar.Fika samt kängor eller stövlar är att rekommendera. Upplysningar på tel. 076- 80 85 189.

SANDVIKEN

Arrangemang

BLÄCK författarscen: Marie Hermanson. Hör Marie Hermanson som skrivit bl a Musselstranden, berätta om sitt författarskap och om sin senaste bok Den stora utställningen. Arrangemanget inleds med ett samtal om bokcirklar på biblioteket - för dig som vill prata om böcker med andra. Med bibliotekarierna Anna Herrgård och Sara Hagström Andersson. Sandvikens folkbibliotek, Kulturcentrum kl. 15.

Familjelördag: De tre prinsessorna och trollet. Saga och sång med Kulturskolan. Tre systrar hittar en skattkista i skogen som leder dem in i sagans värld. Publiken får vara med i en fantasifull saga med sång och dans. Fri entré. Kl 12.00 Teaterbruket, Kulturcentrum Sandviken.

Sällskapet Släktforskarna har öppet hus med handledare i föreningslokalen kulturcentrum/folkbiblioteket Sandviken. Kl 11.30-13.30.

Utställning

Sandviken IF fyller 100 - det ska vi fira! Fem veckor lång utställning på Kulturcentrum med anledning av Sandvikens IF:s 100-års jubileum. Fri entré!, Torget, Kulturcentrum kl 11 - 15.

Sömngångarens Sagor II - collageutställning av Hilda Hellwig. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12 - 15.

Barnen i Lyckeskolan: från idé till bok, Kulturcentrum Sandviken, Folkbiblioteket, Tillgången, fri entré. Utställningen rymmer skisser och färgglada illustrationer, tankar om skrivprocessen, enkla fakta om bokproduktion och inte minst en stor dos normkreativitet! Utställningen består av affischtavlor som beskriver hur en bok blir till och ger frågor som barnen kan klura på, pyssel och ramar så att barnen kan ta en selfie och själva bli ett barn i Lyckeskolan. Kl 11.00-15.00.

GYSINGE

Utställning

Länskonst i Gysinge Stora Järnboden. Fred - lörd - sönd kl. 13 -16. Utställningen avslutas söndagen den 9/9.

SKUTSKÄR/

ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Melodikrysset Vi lyssnar på P4 och löser krysset tillsammans. Vi öppnar kl. 09.45. Biblioteket i Skutskär.

Utställning

Fotoexpo på Laxön. 26 fotografer i unik utomhusutställning omgiven av Laxöns fantastiska naturmiljö under hela sommaren. Annica Spjuth, Bengt-Ove Furfeldt, Birgitta Sedvall, Börje Wallgren, Carina Bodin, Larsgöran Svensson Christian Bertéus, Fredrik Värnebjörk, Gunnar Eriksson, Helene Uppman, Håkan Karlsson, Joel Eriksson, Johnny Hildingsson, Jonas Stenberg, Kerstin Öhlund, Lotta Lund, Mattias Boström, Anna Nygren, Niklas Grönlund, Patric Norlin, Sari Isokivelä, Sixten Jonsson, Nils-Olof Engberg, Tord Bodin, Tore Almgren, Ulf Olsson.

Galleri Laxön 12.00-16.00 Johan Thunberg visar Målningar från kust och inland i en speciell teknik i acrylmåleriet. I gästgalleriet: Björn Söderström FOTO