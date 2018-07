Detta händer i dag 21 juli: Molly Sandén i Furuviksparken

GÄVLE

Arrangemang

Furuviksparken. Molly Sandén kl 20:00. Öppettider 25 juni-12 augusti 10:00-19:00. Tivoli 11:00-19:00. På konsertdagar stänger parken 23:00 (även Tivoli). Alla konserter är på Stora Scen. Djurmatningar/aktiviteter (varje dag): 11:00 Schimpans, 12:00 Orangutang, 13:00 Kamel, 14:30 Lemur, 15:00 Fäbodvallen. Furuviksbarnens Veteranförening visar Minnenas Loge med dräkter, foto och rekvisita. Ons-lör-sön 11:00-15:00.

Sommarkonsert i Musikpaviljongen i Esplanaden. Sivert Schönning spelar dragspel och sjunger kl 12.00.

Sommarkafé i Ansgariikyrkan, Sevallbo, Hedesunda lördagar och söndagar kl. 15.00-19.00 hela juli.

Allsång på bönhusbacken i Trödje med dragspel och strängmusik. Kl 13.

Hantverksdagar kom och fika i mysig miljö mellan 11-15 vid torpen i Tolvfors hembakt bröd och lotteri välkomna Gävle slöjdare. Inställt vid regn.

Kl 11-16, stor barn- och familjeaktivitet på Stortorget, Gävle City. En lekfull dag med hoppborgar, magisk sand och bollar att springa på vatten i. Alla aktiviteter är kostnadsfria.

Bangolfen i Stenebergsparken öppen kl. 12 – 19 alla dagar. Stängt vid regn. All behållning går till Lions hjälpverksamhet. Ny regim Lions Club Gävle Norra.

Kl:15 Premiär Oslättfors Dramatörer presenterar stolt den fartfyllda farsen Där fick du! av Krister Classon Regi: Linda Berving. Lunds gammelgård, Lundgrens väg 12, Valbo. Föreställningen är ca 3 timmar inkl.paus. Hembakt fika serveras i pausen. Boka biljetter på :026-197479. !50 kr/person. Barn under 13 år gratis. Handikappramp och hörslinga finns.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Konstutställning av Maria Rask Grau hela Juli, lördagar och söndagar kl. 15.00-19.00 i Ansgariikyrkan, Sevallbo, Hedesunda.

Fotoutställning. Naturbilder tagna av Tord Bodin och Ulf Olsson Bönhuscafét i Trödje. Kl 11-16.

Anna Nyberg Pudelzon, Shasha Berglund, Anders Larsson, Mårten Tollin, Bodil Lennartsson, Forsbacka kl 12-15. Månd-fred 11-17, Lörd-sönd 12-15. Slut 24/8.

Utställningen Rörelsemönster pågår hela sommaren i Mackmyra Brukspark. Lånekartor över parken och konstverken finns vid parkens entréer.

Sommaröppet konstnärshem i Gamla Gefle:Johnny Mattsson-gården. Visning av utställning, hem och verkstad. Bildspel visas med registrerade och dokumenterade JM-föremål. En mycket vacker miljö med ett hus delvis från ca år 1800. Öppet lördagar och onsdagar från och med 9/6- 11/8 kl 13:00-15:00. Rettigsgatan 6 Gamla Gefle.

SANDVIKEN

Utställning

Projektet Ishavspirater 14 juni-19 augusti. En utställning om Kulturcentrums litteraturprojekt för åk.5. Kulturcentrum Sandviken, Tillgången. Måndag-fredag 10-18, lördag-söndag 11-15.

om Benson & Rut Hillarp. Två surrealistiska fotografer av två olika generationer möts i en retrospektiv utställning. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12 - 15.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Flottarkojan i Marma vid Dalälven. Lördagar kl. 12-15 lördagar under juli och augusti. Gratis inträde till unika flottningsutställningen! Möjlighet att åka på tur med flottarbåten.

Söderhällgården. Visning av tomteverkstad, folklivsmuseum och kaffestuga. Öppet alla dagar 11-17.

Prova på Orientering tisdagar-söndagar kl 11–15 Rullsand. Gå en enkel orienteringsbana på ca 2 kilometer med 7 kontroller. Stämpelkort och karta fås av personal på plats.

Utställning

Konstkuben Rullsand. Forget me not, Leicy Olsborn Björnby visar bilder av växter och rörlig bild. Möjlig att se dygnet runt. Personal på plats onsdag – söndag 12 -16.

Fotoexpo på Laxön. 26 fotografer i unik utomhusutställning omgiven av Laxöns fantastiska naturmiljö under hela sommaren. Annica Spjuth, Bengt-Ove Furfeldt, Birgitta Sedvall, Börje Wallgren, Carina Bodin, Larsgöran Svensson Christian Bertéus, Fredrik Värnebjörk, Gunnar Eriksson, Helene Uppman, Håkan Karlsson, Joel Eriksson, Johnny Hildingsson, Jonas Stenberg, Kerstin Öhlund, Lotta Lund, Mattias Boström, Anna Nygren, Niklas Grönlund, Patric Norlin, Sari Isokivelä, Sixten Jonsson, Nils-Olof Engberg, Tord Bodin, Tore Almgren, Ulf Olsson.

En äldre konstteknik Encaustic Art. Visas på Café Furiren Laxön under Juli mån. Av Ulla Erol. Öppet dagligen 10:00-18:00.

OCKELBO

Arrangemang

Älgparken öppen idag 11-16.

Gåsbäckens Fäbod Ockelbo. Försäljning av Ost Smör mm. Cafe Alladagar kl 11-15 Hembakat. En kursdag i veckan.

Sommarcafé vid Rönnåsstugan. Dagligen kl 11,00-17.00. Våfflor och alltid hembakt kaffebröd. Utsikten bjuder vi på.

Stora Tåghelgen på museijärnvägen i Jädraås med många ångtågsturer kl 11.00-14.35. Utställningar och dockmuseum öppet. Kaffeservering vid Tallås station. Gratis Kuxabuss från Ockelbo station 10.40, retur från Jädraås 16.10.

Bunges Kapell, Åmotsbruk, en unik byggnad från slutet av 1700-talet, är öppet varje dag kl 14-19. Här finns servering med hembakat bröd, försäljning av hemslöjd, utställningar, lokalhistoriska samlingar mm. Upplev den vackra bruksmiljön genom en vandring längs Bruksslingan som utgår från kapellet.

Utställnig

Bunges Kapell, Åmotsbruk: Vernissage Johnny Olsson ”Möten med det vilda” (naturfoto). Öppet kl 14-19. Servering.

Wij Trädgårdar: I Wij Valsverk; Unna Katz, skulptur i glas och sten, Narek Aghajanyan, abstrakt måleri och Maria Forsling Jenke, ’Att dekonstruera en Ockelbodräkt - cirka 100 objekt’. I Ateljen; Greger Ståhlgren, trä, Hannah Streefkerk, textil. Öppet dagligen kl. 10-16.

Wij Trädgårdar: Lillebi Habans, Järvsö, Erik Olof Wiklund, Alfta och Jinger Bremberg, Stråtjära. Tre Hälsingekonstnärer ställer ut med anledning av 20-årsjubileet av Tidernas Väg som begrepp.Tidernas Väg är den geografiska utgångspunkten till denna utställning som ska vandra i ett halvår. Kopplingar till denna väg finns även, mer eller mindre, hos konstnärerna liksom deras konst – motivmässigt. Öppet 10-16. Fredag 20/7 - söndag 22/7.

GYSINGE/ÖSTERFÄRNEBO

Arrangemang

Koversta Gammelby. Servering 13.00 - 17.00. Lekstuga, trädjur, textilutställning.Hantverksbod.

TIERP/SÖDERFORS

Arrangemang

Loppis i Untra kraftverksby! Lördagen den 21/7 och söndagen den 22/7 kl. 11-15! Loppis, retrobarnkläder och stickning! Finloppis, vanlig loppis och retroloppis! Så klart har vi fika, mackor och våfflor! Du hittar Untra Kraftverksby mellan Tierp och Söderfors.

HOFORS/TORSÅKER

Arrangemang

Torsåkers Hembygdsgård, Gammelgården, är öppen för visning klockan 13-16. Besök en praktfull bergsmansgård. Passa på att fika till Torsåkers vackraste utsikt.

Bio – Mamma Mia 2 Here We Go Again. kl 15.00 & 18.00. Barntillåten. Pris: 100 kr. Folkets Hus och Park Hofors.

Utställnig

Pelargonmuseum och trädgård i Torsåker. Här finns gamla svenska pelargoner och andra ovanliga sorter, försäljning av sticklingar samt café med pelargonkaka. Öppet: ons-fre 10-18, lör-sön 10-15, Forsvägen 19, Torsåker (skyltat från centrum).

Torsåker, Gammelstilla Bruk Café. I Caféets utställning visar Anna Östergren målningar, akvarell och betong. I Kalvdansen visar Lena Räntfors tavlor i äggoljetempra. Uppe i Höskullen visar Helena Nyberg akrylmåleri, ståltrådsskulptur och keramik samt Mari Svedberg visar foto, grafik, akvarell, keramik. Öppet kl. 11.00-16.00 onsdag 18/7 - söndag 22/7.

Konstutställning på galleri Övervåningen och i kaféet vid Centrum för Byggnadsvård i Gysinge på Byggesvägen 12. Fem konstnärer ställer ut på Kafé och matbod. Limpmacka, våffla och konst varje dag 10.00-16.30 till den 5 augusti.

AXMAR

Arrangemang

Lördagsmarknad 11 - 15 i parken Axmar bruk. En kvalitetsmarknad med lokalproducerade, ekologiska varor. Brukscafét, som serverar fika och lättare rätter är öppet. I hamnen finns Bläckhornet med konst och konsthantverk, i Båthuset finns en utställning ”Trädgårdarna i Axmar”. Bruksboden på Bruksgatan är öppen med kryddor, téer, oljor.. Och restaurang Bryggan har öppet precis som vanligt.

Utställning

Trädgårdarna i Axmar Bruk. En utställning om bruksträdgårdarna och trädgårdsarkeologi. Utställningen pågår 30 juni -19 augusti. Axmar Bruk, Båthuset nära Axmarbrygga Havskrog.

Utställning av konst och hantverk med 23 utställare i Bläckhornet, Axmar Bruk. Öppet varje dag mellan kl 12 - 18 t o m den 19 aug.

LÖVSTABRUK

Utställning

Leufsta Handkraft har utställning med 22 konstnärer och konsthantverkare I Lilla Magasinet I Lövstabruk. Öppet 11 - 17

TALLBO

Utställning

Utställare period 3, 21/7 – 12/8. Barbro Eriksson, Hofors. Måleri, Huvudbyggnaden. Tord Larsson, Gästrike-Hammarby. Måleri, Galleri Uthuset. Hanna Lundin Tistelö. ”Skapar stämningar med hjälp av tejp, kartong, färg text och textil”, Galleri Loftet. AnnChristin Lundberg, Hofors. Akvarell, Timmerstugan. Konstverk av elever från Gullhedsskolan, Järbo. Åstugan. Hela sommaren. Öppet: Lördagar och söndagar 19/5 – 12/8, kl 13 – 17. Entré: 50 kr, barn/ungdom t om 17 år gratis. Medlemmar fritt inträde. Kaffeservering – Hembakat bröd.