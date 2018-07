Detta händer i dag den 20 juli: Sabina Ddumba i Furuviksparken

GÄVLE

Arrangemang

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Furuviksparken. Sabina Ddumba kl 20:00. På konsertdagar stänger parken 23:00 (även Tivoli). Alla konserter är på Stora Scen. Öppettider 25 juni-12 augusti 10:00-19:00. Tivoli 11:00-19:00. Djurmatningar/aktiviteter (varje dag): 11:00 Schimpans, 12:00 Orangutang, 13:00 Kamel, 14:30 Lemur, 15:00 Fäbodvallen.

Kl. 11:00. Träffpunkt för seniorer anordnar utflykt. Vi besöker Trödje bönhuscafé och loppis. Buss 25 mot Norrsundet.

Böna gamla fyr. Öppet 11 juni-3 augusti. Måndagar -fredagar mellan kl 11.00-15.00. Fyrvärd finns på plats.

Bangolfen i Stenebergsparken öppen kl. 12 – 19 alla dagar. Stängt vid regn. All behållning går till Lions hjälpverksamhet. Ny regim Lions Club Gävle Norra.

Fotoutställning Naturbilder tagna av Tord Bodin och Ulf Olsson. Bönhuscafét i Trödje. Kl 11-16.

Sångstund. Vi sjunger tillsammans. Bönhuset i Trödje kl 13.

Utställning

Ami Widahl ställer tillfälligt ut 24 målningar på Eira Hälsocentral Slottstorget 3 i Gävle.Utställningen är delvis förnyad och pågår till 31 augusti. Eira har även köpt in 9 målningar av Ami Widahl som visas permanent. Eira HC har öppet mån-fred kl 7.30-17.

Anna Nyberg Pudelzon, Shasha Berglund, Anders Larsson, Mårten Tollin, Bodil Lennartsson, Forsbacka. Månd-fred öppet 11-17, Lörd-sönd 12-15. Slut 24/8.

SANDVIKEN

Arrangemang

Familjefredag på Smedsgården. Aktivitet: Guidade visningar av muséet. Vi bjuder på fika i trädgården. Skapande verksamhet i trädgården. Prova på att följa med på en roddtur på Kanalen. Flytvästar finns att låna. kl 13.00 - 16.00. Bruksmuséet Smedsgården. ABF Gästrikebygden. Malmgatan 11.

M/S Emma avgår från Stenbryggan i Sandviken 10.00 till Forsbacka (10.30). Vidare till Strandbaden, Årsunda via Trebo (11.15) och Bångs (11.35). Ankomst 12.00. Återfärd 13.30 till Forsbacka (15.30) via Bångs (14.25) och Trebo (14.15). Åter vid Stenbryggan kl 16.00.

Bruksmuseet Smedsgården öppet tisdag, torsdag, fredag, söndag 13.00 - 16.00 onsdag 13.00 - 19.00 I Sandvikens charmiga stadsdel Gamla Bruket finns Bruks-museet Smedsgården och här visas bostäder från olika tider i brukets historia. Upplev miljöerna och historien på Smedsgården. Här kan du se hur arbetare och förmän levde med sina familjer vid sekelskiftet 1900 och på 1940- och 1950- talet. Hur inredde man sin bostad och vad hade man för slags möbler och köksutrustning? På vinden finner du ungkarlsrummet och en textilkammare. Även ett litet skolmuseum ger oss inblick i hur eleverna hade det i skolan förr i tiden. Vi bjuder på fika i trädgården!

Utställning

Bruksmuséet Smedsgården tisdagar, torsdagar, fredagar samt söndagar 13.00- 16.00. Onsdagar kvällsöppet 13.00-19.00. Konst i rök och damm - en utställning med verk av Ragnhild Nordensten som 1929 målade bilder av ståltillverkningen på Sandvik.

Projektet Ishavspirater 14 juni-19 augusti. En utställning om Kulturcentrums litteraturprojekt för åk.5. Kulturcentrum Sandviken, Tillgången. Måndag-fredag 10-18, lördag-söndag 11-15.

Tom Benson & Rut Hillarp. Två surrealistiska fotografer av två olika generationer möts i en retrospektiv utställning. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12 - 15.

OCKELBO

Arrangemang

Älgparken öppen idag 11-16.

Gåsbäckens Fäbod Ockelbo. Försäljning av Ost Smör mm. Cafe Alladagar kl 11-15 Hembakat. En kursdag i veckan.

Sommarcafé vid Rönnåsstugan. Dagligen kl 11.00-17.00. Våfflor och alltid hembakt kaffebröd. Utsikten bjuder vi på.

Bunges Kapell, Åmotsbruk, en unik byggnad från slutet av 1700-talet, är öppet varje dag kl 14-19. Här finns servering med hembakat bröd, försäljning av hemslöjd, utställningar, lokalhistoriska samlingar mm. Upplev den vackra bruksmiljön genom en vandring längs Bruksslingan som utgår från kapellet.

Utställning

Wij Trädgårdar: I Wij Valsverk; Unna Katz, skulptur i glas och sten, Narek Aghajanyan, abstrakt måleri och Maria Forsling Jenke, ’Att dekonstruera en Ockelbodräkt - cirka 100 objekt’. I Ateljen; Greger Ståhlgren, trä, Hannah Streefkerk, textil. Öppet dagligen kl. 10-16.

Wij Trädgårdar: Lillebi Habans, Järvsö, Erik Olof Wiklund, Alfta och Jinger Bremberg, Stråtjära. Tre Hälsingekonstnärer ställer ut med anledning av 20-årsjubileet av Tidernas Väg som begrepp.Tidernas Väg är den geografiska utgångspunkten till denna utställning som ska vandra i ett halvår. Kopplingar till denna väg finns även, mer eller mindre, hos konstnärerna liksom deras konst – motivmässigt. Öppet 10-16. Fredag 20/7 - söndag 22/7.

GYSINGE/ÖSTERFÄRNEBO

Arrangemang

Blä elle rmums i naturen? Alla fredagar i juli kl. 13.30 Naturum Färnebofjärden, Gysinge. Äta blommor? Går det? Ja, men inte alla blommor. Följ med oss ut i området kring naturum och upptäck blommor och blad som går att äta. Bäst av allt, vi kan plocka dem nästan överallt - i gräsmattor, vägrenar, skogsgläntor och trädgårdskomposter. Vad smakar en rölleka, blä eller mums? Samling utanför naturum. Info 010-225 15 16.

Koversta Gammelby. Servering 13.00 - 17.00. Lekstuga, trädjur, textilutställning.Hantverksbod.

Utställning

Konstutställning på galleri Övervåningen och i kaféet vid Centrum för Byggnadsvård i Gysinge på Byggesvägen 12. Fem konstnärer ställer ut på Kafé och matbod. Limpmacka, våffla och konst varje dag 10.00-16.30 till den 5 augusti.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Söderhällgården. Visning av tomteverkstad, folklivsmuseum och kaffestuga. Öppet alla dagar 11-17.

Prova på Orientering tisdagar-söndagar kl 11–15 Rullsand. Gå en enkel orienteringsbana på ca 2 kilometer med 7 kontroller. Stämpelkort och karta fås av personal på plats.

Utställning

Konstkuben Rullsand. Forget me not, Leicy Olsborn Björnby visar bilder av växter och rörlig bild. Möjlig att se dygnet runt. Personal på plats onsdag – söndag 12 -16.

Sommarsalong 2018. Årets ”vårsalong” blir även i år en Sommarsalong. För boende eller verksamma i Älvkarleby kommun. Den kommer att pågå under sommaren mellan 12 juni och 10 augusti. Biblioteket i Skutskär kl 9-16.

Fotoexpo på Laxön. 26 fotografer i unik utomhusutställning omgiven av Laxöns fantastiska naturmiljö under hela sommaren. Annica Spjuth, Bengt-Ove Furfeldt, Birgitta Sedvall, Börje Wallgren, Carina Bodin, Larsgöran Svensson Christian Bertéus, Fredrik Värnebjörk, Gunnar Eriksson, Helene Uppman, Håkan Karlsson, Joel Eriksson, Johnny Hildingsson, Jonas Stenberg, Kerstin Öhlund, Lotta Lund, Mattias Boström, Anna Nygren, Niklas Grönlund, Patric Norlin, Sari Isokivelä, Sixten Jonsson, Nils-Olof Engberg, Tord Bodin, Tore Almgren, Ulf Olsson.

En äldre konstteknik Encaustic Art. Visas på Café Furiren Laxön under Juli mån. Av Ulla Erol. Öppet dagligen 10:00-18:00.

HOFORS/TORSÅKER

Arrangemang

Bio – Mamma Mia 2 Here We Go Again. Fredag 20/7 kl 16:00 & 19:00. Barntillåten. Pris: 100 kr. Folkets Hus och Park Hofors.

Utställning

Pelargonmuseum och trädgård i Torsåker. Här finns gamla svenska pelargoner och andra ovanliga sorter, försäljning av sticklingar samt café med pelargonkaka. Öppet: ons-fre 10-18, lör-sön 10-15. Forsvägen 19, Torsåker (skyltat från centrum).

Sommarsalong. Fyra kvinnliga konstnärer visar olika tekniker. Galleri Boken biblioteket i Hofors. Utställningen pågår 30/6-17/8 mån-tis kl 10-18, ons kl 10-13, tors-fre kl 10-15.

Torsåker, Gammelstilla Bruk Café. I Caféets utställning visar Anna Östergren målningar, akvarell och betong. I Kalvdansen visar Lena Räntfors tavlor i äggoljetempra. Uppe i Höskullen visar Helena Nyberg akrylmåleri, ståltrådsskulptur och keramik samt Mari Svedberg visar foto, grafik, akvarell, keramik. Öppet kl. 11.00-16.00 onsdag 18/7 - söndag 22/7.

LÖVSTABRUK

Utställning

Leufsta Handkraft har utställning med 22 konstnärer och konsthantverkare I Lilla Magasinet I Lövstabruk. Öppet 11 - 17.

AXMAR

Utställning

Utställning av konst och hantverk med 23 utställare i Bläckhornet, Axmar Bruk. Öppet varje dag mellan kl 12 - 18 t o m den 19 aug.

Trädgårdarna i Axmar Bruk. En utställning om bruksträdgårdarna och trädgårdsarkeologi. Utställningen pågår 30 juni -19 augusti. Axmar Bruk, Båthuset nära Axmarbrygga Havskrog.