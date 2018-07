Fredrik Selgeryd: Därför kan fotbolls-VM få min sambo att lämna mig

Vi är halvvägs genom paraden som tillhör universums överlägset starkaste kulturyttring: Fotbolls-VM.

Över 1 miljard tittare sätter sig framför tv:n när det vankas final – och jag kommer tänka för mig själv:

Har alla varit lika oattraktiva som jag den senaste månaden?

Det går att kategorisera min attraktionsreducering i fyra kategorier.

1. Elitismen

I vanliga fall undviker min flickvän all möjlig diskussion som rör fotboll. Jag försöker, med alla medel, få in fotbollsdiskussionen i vår vardag men oftast når hennes entusiasm inte några högre höjder. Allt som oftast för jag fotbollsdiskussionen med mig själv.

Men när det vankas fotbolls-VM väcks hennes intresse.

Visst är jag glad över att hon plötsligt vill prata om Islands försvarsspel. Men när hon berättar att Messi gör 0.81 mål per match, vänder jag mig mot henne och utbrister:

– Ja, men vet du vilken sjukdom han hade när han var 13 år eller vet du vilket schampo hans farmors skräddare använder? För det vet jag!

I princip varje halvtidssnack går åt till att jag förklarar för min flickvän att "experternas" taktikanalyser riktar sig till de människor som inte lever fotboll, såsom jag gör. Jag förklarar att nivån är förolämpande låg – och sedan förklarar jag för min flickvän hur fotboll går till.

Inte för att hon inte vet, eller för att hon har frågat.

Jag kan bara inte låta bli.

Bredvid sitter min flickvän och försöker andas lugnt, och väntar på att halvtidspausen ska ta slut, och att matchen ska börja igen.

2. Flaggfascinationen

När jag och min flickvän hade träffats i tre månader låg vi och pratade om tidigare, misslyckade dejter.

– En gång träffade jag en kille som på andra dejten tvingade mig att förhöra honom på alla världens flaggor, sade hon och skrattade.

Jag satt tyst. Killen var nämligen jag.

Många män ser en stolthet i att kunna basta länge eller vara duktig på att fickparkera.

Jag ser en stolthet i att veta mycket om flaggor.

Jag har mina favoriter (Estland, Kenya, Argentina) och de jag avskyr: Nepal (en flagga ska ha fyra hörn!), Finland (blå-vitt, kul färgval!) och alla flaggor med text (Saudiarabien och Brasilien).

I vanliga fall kan jag hålla min flaggfetisch på plats men under VM är de för påtagliga.

De är som klubbmärken och jag dissekerar dem. Berättar om dem, analyserar dem.

Jag förklarar varför Danmarks flagga är vackrare än den Marockanska, och bredvid sitter min suckande flickvän, och undrar när den där andra dejten ska vara över.

3. Sånghaverierna:

Att spela in en egen mästerskapslåt är givetvis en pojkdröm – och den har besannats till viss del. När jag var yngre spelade jag och tre vänner in en egen musikvideo strax innan ett VM.

Jag önskar att jag kunde säga att vi var 10 år.

Men det var VM 2006 – när vi var drygt 10 år för gamla.

Mästerskapslåtar är i sig inte några musikaliska mästerverk, men i ett sportslig koncept kan de förflytta alla möjliga metaforiska berg som existerar.

Jag är barnsligt förtjust i dem. Jag nynnar dem på bussen och när jag kommer hem buffar jag min flickvän på axeln och visar glatt att jag lyssnat på "Mera mål". Lite som ett sätt att visa att jag befinner mig i rätt stämning – att jag är lycklig.

All musik jag lyssnar på under juni månad bör ha en koppling till fotboll. Jag förstår ingenting, när min flickvän häromdagen satte på Bruce Springsteens "Dancing in the dark".

Vilken är fotbollskopplingen där?

Istället byter jag till samma artists "Jungleland"

Varför? Den spelas i SVT:s VM-krönika från 1994.

Bredvid mig sitter min flickvän, med mer och mer leda i blicken.

Se krönikörens VM-video här:

4. TV-tittandet

Det ska genast sägas att det har blivit betydligt bättre med åren.

Idag kan jag faktiskt missa Panama-Tunisien utan att drabbas av total tristess.

Men att missa två matcher på raden är otänkbart och jag har utlyst undantagstillstånd för regeln som säger att min nyfödda son inte ska titta mot en tv-skärm under för lång tid. Hans välmående får helt enkelt sättas i andra hand under en månad.

Häromdagen läste jag om en nederländsk 67-åring som hyrt en egen lägenhet för att kunna titta på VM på egen hand.

– Vad tragiskt, sade jag till min flickvän men tänkte för mig själv: Det är drömmen.

Jag är under juni av åsikten att jag gjort en ärlig uppoffring om jag väljer att åka och handla blöjor, trots att Frankrike-Peru precis börjat.

Det ska också sägas att min flickvän låter mig titta på alla matcher som jag vill, vilket jag är evigt tacksam för. Men att sitta ungefär 8 timmar per dag och titta på en tv-skärm får knappast henne att spricka av åtrå.

Jag har nu vandrat halva VM-paraden men nu blir vandringen tuffare. Nu finns det inga matcher som jag kan missa och nu försvinner den lilla uns av reson och därmed försvinner även den sista gnuttan attraktion som fanns kvar inom mig.

Än så länge går min flickvän där bredvid.

Suckarna blir visserligen högre och längre för varje dag som går.

Men hon går där bredvid, trots allt.