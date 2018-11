Gastas Hans Carstensen släpper boken "Bli ståuppkomiker": "Man måste förstå vad ett skämt är"

Att tanken ens föddes på en nybörjarbok för de som känner sig hugade att bli ståuppkomiker är inte det minsta märklig just när det gäller Hans Carstensen. Han lär ut romanskrivande på Västerbergs folkhögskola i Storvik och håller i kurser för "stand up-rookies" i Gastas regi, Hans Carstensen är helt enkelt väldigt lämpad för uppgiften.

Drivkraften till boken grundar sig dock inte i hans allmänna lämplighet – utan snarare i vad han lagt märke till under nybörjarkurserna hos Gasta.

– Man måste förstå vad ett skämt är. Det är inte bara att dra en massa vitsar utan man måste också ha en attityd. För att ta ett exempel så kan man ju börja ett skämt "Jag såg en tiggare på stan här om dagen..." men det är bättre om du lägger på en attityd – alltså ungefär "Jag blev förbannad här om dagen när jag såg en tiggare på stan...", förklarar Hans Carstensen.

Det faktum att det heller inte fanns en riktig nybörjarbok i ämnet motiverade också Hans Carstensen.

– De böcker som fanns var antingen röriga, som hopplock av essäer kring ståupp. Eller som i USA där de mer är inriktade på hur man gör karriär – rent "management". Ingen har dissekerat skämtets beståndsdelar.

Det har Hans Carstensen onekligen gjort. Boken är närmare 300 sidor lång och innehåller massvis med övningar där läsaren kan testa sig fram. Han ger ut den via satirtecknaren och författaren Ulf Ivar Nilssons förlag Skrivrit.

– Ulf Ivar sa max 200 sidor. Men till slut tyckte han det blev väldigt bra trots att det landade på nästan 300.

Det var rätt nyligen som det lossnade på allvar för Hans.

– Från början var den inte alls så här strukturerad som jag tycker den är nu. Under sommaren hittade jag tiden att vässa den rejält och jag lyckades också få med några av de riktigt tunga namnen inom svensk stand up, säger Hans Carstensen.

Bland de han intervjuat till boken finns Henrik Schyffert, Johan Glans och Babben Larsson.

På fredag är det dags för releasefest på Söders källa (Som Gasta lämnat nu för Hits for You efter en kontrovers vi rapporterat om). Klockslaget är 18 och det på schemat står, förstås, stand up men också en tävling där man kan vinna boken samt lite roliga övningar.

Hans Carstensen själv är smånervös inför mottagandet.

– Jag lanserar några egna teorier om stand up och det ska bli intressant att se hur de tas emot av komikerskrået.