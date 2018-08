Billerud Korsnäs satsar på pappersbatterier – kan bli kommersiell succé

Han räknar med att företaget kan börja tillverka de första pappersbatterierna inom ett halvår, då i någon specialmaskin i mindre skala.

När tror du att det här kan bli verklighet?

– Jag tror att de första prototyperna och tillämpningarna kan testas inom ett eller två år. Men innan det är en kommersiell succé med masstillverkning, det är jättesvårt att bedöma, säger Magnus Wikström.

Utvecklingen av batterier i papper har skett i samarbete med forskare på Uppsala universitet.

De har lyckats bygga in en spänning mellan plus- och minuspoler – anod respektive katod – i material av pappersfiber. Batteriet byggs in genom att flera olika skikt lamineras ihop.

Läs också: Vedbristen sänker vinsten för Billerud Korsnäs.

Det här ger små strömkällor som möjliggör att förpackningarna kan kommunicera, till exempel så man kan hålla koll på var de befinner sig i transportkedjan.

– Även om utvecklingen delvis befinner sig på forskningsstadiet och att vi håller på att testa hur vi ska kunna skala upp och kunna producera det i en industriell process, så tror vi att det är bra att tidigt utveckla första generationens produkter, säger Magnus Wikström.

Han hoppas och tror att Billerud Korsnäs hittar andra aktörer att samarbeta med.

Läs också: Einarsson bytte Sandviks stål mot papper och kartong.

– Det här har väckt väldigt stort intresse. Man kan tänka sig att många hugger på en sån här idé, säger han om reaktionerna efter att företaget för drygt en vecka sedan skickade ut pressmeddelandet om utvecklingen av pappersbatterier med sikte på storskalig tillverkning.

Vad är vitsen med att ha batteri i en kartong på det här sättet?

– Dels så tänker vi oss att det ska vara ett resurseffektivt och mer miljövänligt sätt att producera energikällor, och att man ska kunna undvika litiumjonbatterier, säger Magnus Wikström.

Ni tror att det här kan bli en kommersiell succé?

– Ja, jag tror att det är viktigt överhuvudtaget att vi göra såna här saker. På samma sätt som vi försöker göra en ölflaska i papper. Det är ett sätt att hålla sig framme och ta del av innovationer som kommer och som är kopplade till förpackningar. Då måste man våga göra såna här saker.

Läs också: Forskarlag på Ovako i Hofors tog fram nytt hybridstål.

– Det uppstår möjligheter under vägen, så man förstår vad både konsumenter, varumärkesägare och andra teknikutvecklare håller på med. Det finns ett värde bara i att försöka, säger han.

Var pappersbatterier ska tillverkas i första skedet är ännu inte klart. Antagligen blir det i någon fabrik där det finns maskiner för mer skräddarsydda produkter. Sådana specialmaskiner finns bland annat i Beetham i England där Billerud Korsnäs tillverkar bland annat operationsdukar för sjukhus.