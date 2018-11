Därför satsar Valboföretaget på nytt bränsle i bussarna – trots att det blir flera miljoner dyrare

Bussbolaget VS och Perssons i Valbo tankar nu alla sina cirka 150 bussar med fossilfri diesel. Det minskar utsläppen av koldioxid. Men det frestar på kassan.

– Den stora utmaningen är att det är en krona dyrare per liter jämfört med fossil diesel , säger Ingemar Strandberg, försäljningschef på VS & Perssons.