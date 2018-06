Eva-Maria missade läkarbesök på grund av ångest – har inte fått sjukpenning på ett år

Det blev i stället Eva-Marias mamma som fick åka till hälsocentralen och förklara situationen. Läkaren skrev ändå ett sjukintyg som skickades till Försäkringskassan.

– Läkaren skrev att han inte hade träffat mig på grund av att jag fick panikångest. Han hänvisade till tidigare sjukintyg. Då fick jag ett brev från Försäkringskassan om att jag måste komplettera med ett nytt läkarintyg, berättar 33-åriga Eva-Maria Sahlberg.

När Arbetarbladet träffar henne och sambon David Karlsson i radhuset i Sätra har de fått rätt i förvaltningsrätten. Eva-Maria ska enligt domen ha hel sjukpenning, men Försäkringskassan har överklagat och kampen går vidare.

– Ibland känns det som om Försäkringskassan gör allt för att jävlas med en, säger Eva-Maria.

Åter till våren 2017. Eva-Maria berättar om efterdyningarna av det missade läkarbesöket. Hon lyckades ordna ett hembesök av en läkare men det var en dag för sent. Beslutet från Försäkringskassan var att hon inte får en krona i sjukpenning. Och så har det varit sedan dess.

– Min sambo, som då var min särbo, sjukskrev sig en vecka och satt och vaktade mig för då blev jag självmordsbenägen. Jag kände att det inte fanns någon chans att överleva utan ekonomi, säger Eva-Maria.

För tillfället är det mycket lugnt i hemmet, Eva-Marias båda barn från sitt tidigare äktenskap är i skolan. Men om en stund är det fullt upp igen för paret. Med råge. Eva-Marias barn, som är i mellanstadieåldern, har grava handikapp.

– Båda har grav utvecklingsstörning och autism, mentalt är de som tio månaders bebisar. Det är fullt fokus på dem, de har varken tal, språk eller teckenspråk, berättar Eva-Maria.

Det var när barnen var små och Eva-Maria fick beskedet om deras diagnos som hennes ångest bröt ut första gången. Nu har hon en ny livskamrat att dela allt med - paret träffades via internet för några år sedan. David tvekade först att ge sig in i förhållandet just för ansvaret med barnen, men nu säger han:

– Hon är min stora kärlek.

Eva-Marias och Davids berättelse är en kamp för att få vardagen att gå ihop. Barnen kräver mycket passning och Eva-Maria talar om många sömnlösa nätter då hon har svår ångest. Utifrån ser hon annars ut som vilken 30-åring som helst. Självklart så går det inte att se in i hennes själ. Eva-Maria säger att det vore lättare att få förståelse för sjukdomen om hon hoppade på kryckor

Det är David Karlsson som orkat bråka vidare med Försäkringskassan. Han har ordnat flera hembesök från läkare som gett nya sjukintyg men inte heller dessa har godkänts av Försäkringskassan.

Men skam den som ger sig. David Karlsson överklagade till förvaltningsrätten med hjälp av flera sjukintyg. Förvaltningsrätten dömde till Eva-Marias fördel. De slår fast att hon hade rätt till hel sjukpenning mellan 17 april och 17 juli 2017. Det gör att hon också har rätt till fortsatt sjukpenning. Retroaktivt skulle Eva-Maria få cirka 100 000 kronor.

– Bristen på pengar är en stor ångest hos mig, säger hon.

Men historien är inte slut där - Försäkringskassan har överklagat till kammarrätten.

– Jag vill tro någonstans att vi kommer att få fördel i det här även hos kammarrätten. Problemet är det att jag tror det drar ut på tiden. Det kommer att bli att vi får kämpa sex månader till innan det kommer något beslut. Så det blir att leva på knäckebröd och vatten, avslutar David Karlsson.

Så här tycker Försäkringskassan

Försäkringskassan vill inte ge några kommentarer kring Eva-Maria Sahlberg då det är ett pågående fall.

Vad beror det generellt på att ni överklagar ett ärende?

- Det är inte för att jäklas med folk, utan då tycker vi att rättsläget är osäkert och vi behöver vägledning, svarar Anders Wiklund, jurist på Försäkringskassan.

Hur ofta överklagar ni ett ärende?

– Det har jag ingen statistik på men mellan tummen och pekfingret så är det i ungefär vart 20:e fall.

I den överklagan som lämnats till kammarrätten poängterar Försäkringskassan att sjukpenning är en dagersättning där den försäkrades arbetsförmåga ska prövas fortlöpande dag för dag. De tycker inte att läkarintygen som åberopas ger stöd för att Eva-Maria Sahlbergs arbetsförmåga varit nedsatt med minst en fjärdedel, vilket är gränsen för att ha rätt till hel sjukpenning.