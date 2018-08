Första steget ett språng för en nyanländ akademiker: "Otrolig känsla att jobba med det jag är utbildad för"

Den 3 april fick han en fyra månader lång praktiktjänst hos Gävle Energi och efter tre månader det glada beskedet att platsen övergått till en visstidsanställning i ytterligare fem månader.

- Nu har jag jobb året ut och hoppas förstås att få stanna kvar. Men oavsett kommer det i fortsättningen att bli en god merit på mitt cv.

Alan Hasso har fått möjligheten tack vare Jobbsprånget som är en genväg till den arbetsmarknaden för nyanlända akademiker. 150 svenska arbetsgivare deltar och utfallet är positivt. Sju av tio praktikplatser övergår i en anställning.

Alan Hasso är kurd från norra Syrien. I sitt hemland har han fem års studier till telekomingenjör och har praktiserat yrket i två år. Till Sverige kom han 2012 på ett tillfälligt arbets- och uppehållstillstånd. Han validerade sin utbildning hos universitetsrådet och fick den godkänd motsvarande högskoleingenjörsexamen. Under tiden arbetade han på kafé i Uppsala och gjorde i ordning smörgåsar.

Två år senare kom han till Gävle där han har två systrar och många kusiner. Efter SFI, Komvux och akademikerspåret började han leta efter jobb utifrån sin utbildning.

- Jag hittade Jobbsprångets hemsida på Facebook och registrerade mig. Jag fick två samtal, från Telia och Volvo, men avstånden dit kändes för långa att pendla. Då dök Gävle Energi upp.

Richard Hejdenberg har varit Alan Hassos handledare på Gävle Energi. Han berättar att Jobbsprånget är en ny företeelse hos det kommunala energibolaget. Tidigare har praktikanter tagits in genom Tekniksprånget där kraven är gymnasieexamen i teknik- eller det naturvetenskapliga programmet.

- Tanken var att Alan skulle testa olika arbetsuppgifter. Men han fastnade för första grejen och ville bli kvar, det blev bra.

Nu dokumenterar Alan Hasso de fiberdragningar som Gävle Energi gör. Det grävs överallt. Fram till 2020 ska 95 procent kunna erbjudas fiberanslutning är kravet och moroten är delvis en statlig finansiering.

- Att dokumentera var all infrastruktur under jord finns; fjärrvärme, fjärrkyla, belysning och fiber, är jätteviktigt, både för att klara underhåll och undvika grävavbrott. Via satelliter och triangulering kan vi mäta ut dragningarna på en centimeter när, berättar Richard Hejdenberg.

Alan Hasso hade i början André Örjas vid sin sida. Han hjälpte honom att visa hur arbetsuppgifterna skulle lösas. André Örjas kom till Gävle Energi via Tekniksprånget men har nu gått vidare till fortsatta studier på Chalmers.

- Han har varit ett stort stöd för mig, han är verkligen smart, säger Alan Hasso.

Varje dag tar han nu bussen från Valbo till sitt jobb på Näringen. Det syns på honom att han trivs och vad han önskar för framtiden råder det ingen tvekan om.

- Redan vid anställningsintervjun sa Alan ”kommer det här att bli ett jobb”. Vi kan lika lite lova det nu som då, men det är onekligen ett första steg, säger Rickard Hejdenberg.

FAKTA Jobbsprånget

Praktikprogram som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) för nyanlända akademiker - ingenjörer, ekonomer, arkitekter, systemvetare.

Programmet har gett stor effekt - sju av tio har gått vidare till arbete efter praktik visar en nationell kartläggning.

De offentliga finanserna skulle stärkas med 13 miljarder kronor per år om utrikes födda akademiker har samma ställning på arbetsmarknaden som inrikes födda. 31 000 fler skulle ha arbete.

Över 150 arbetsgivare på ett 50-tal orter i Sverige deltar i Jobbsprånget.

Källa: IVA