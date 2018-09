Från en halvö på Nya Zeeland – till Gävle: "Känner oss verkligen hemma här"

Det har snart gått fyra år sedan Fredrik Brounéus och hans familj blev gävlebor. Första halvåret var tufft. Att gå från högsommarvärme till ett grått, trist och snöfattigt Gävle var ingen höjdare. Inte heller barnens magsjuka och den stora pågående ­renoveringen av det hus de köpt.

– Men det gick över ganska snabbt. Nu trivs vi förträffligt, det är så ­vänligt och öppet här, säger Fredrik Brounéus.

Han arbetar för den ideella och Stockholmsbaserade föreningen ­Vetenskap & Allmänhet vars ambition är att öka förståelsen mellan samhälle och forskning. Särskilt ­viktigt i dessa tider när faktaresistens och fake news blivit vedertagna ­begrepp. Han är också författare av barn- och ungdomsböcker. Karen som också har ursprung i trakterna kring Ludvika arbetar som universitetslektor vid institutionen för ­­­ freds- och konfliktforskning i Upp­sala.

Det var tack vare hennes ämnesområde som familjen hamnade i Dunedin på Nya Zeelands sydö i mitten av 2009. Hennes uppgift var att bygga upp ett centrum för fredsforskning som skulle studera försoningsprocessen efter oroligheterna på Salomon­öarna. Mest känt för andra världs­krigets stora slag vid Guadalcanal.

– Tre år tidigare hade vi följt med när Karen studerade försonings­processen i Rwanda efter folkmordet för sin doktorsavhandling. Att bo ­utomlands med barn var lärorikt och ­därför nappade vi direkt när Nya ­Zeeland kom på tal, säger Fredrik Brounéus.

Han kunde första tiden ägna sig åt sitt författarskap tack vare ett ettårigt stipendium. Sedan fick Fredrik Brounéus en universitetsanställning som kommunikationsforskare

– Vi bodde på en halvö, tio minuters bilresa utanför Dunedin. Livet på Nya Zeeland påminner på gott och ont om svenskt 1960-tal, långsammare tempo men också mer traditionella könsroller. Det fanns många hemmafruar och alla samlades vid skolan klockan tre för att hämta sina barn.

– Det är böljande kullar och fjordland, naturen är tredimensionell med ett väder som kan erbjuda alla fyra årstider på en dag. I bland tröstar vi oss med att titta på Sagan om Ringen, säger han med ett skratt.

Deras dotter Elsa var fem år och fick börja skolan enligt det nya zeeländska systemet. Där gick också tre år äldre ”Zacka”. När han närmade sig high school-åldern konkretiserades planerna på att återvända till Sverige efter fem år utomlands.

– Barnen var införstådda även om det var jobbigt för Elsa att lämna sitt tjejgäng. Men hon håller kon­takten. När hon äter frukost i dag passar hon på att skajpa med sina kompisar i Dunedin, säger Fredrik Brounéus.

Som mest arbetar hemifrån med hunden Lipton som enda sällskap. Ett nyligen avslutat uppdrag är ­Nyhetsvärderaren Valspecial där 2 500 gymnasieelever granskade ­trovärdigheten i sina nyhetsflöden inför valet. Fredrik Brounéus ansvarade ­tillsammans med universitetslektor Thomas Nygren för den nationella genomgången. Det preliminära utfallet skänker hopp. De unga förlitar sig mer på etablerade medier för sin kunskapshämtning och fäster mindre avseende vid så kallade ­alter- nativa media.

Men nästan varje dag trycker han på knappen och utövar sitt författarskap.

– Det är huvudöppnande. Jag ­måste skriva annars blir jag mentalt förstoppad.

Fem titlar har det blivit, bland ­annat faktaboken ”Piller och Baciller”, som översatts till flera språk. ”The Prince of Soul and The Lighthouse” fick pris som bästa nya zeeländska ungdomsbok. Nyss kom undervattensäventyret ”Operation Mimer” och nästa år kommer ”Balladen om Solomons kök”, som enligt honom själv är en blandning av ”Röde Orm” och ”Den siste mohikanen”.

Fredrik Brounéus skrattar till:

– Tänk när vi var här 2012 för att ­rekognoscera stod vi där borta i korsningen och fotograferade – och hamnade i ett hus alldeles bredvid. Nu känner vi oss verkligen hemma här.

Fakta: Fredrik Brounéus

Bor: Hus på Söder.

Gör: Författare, utredare och pressansvarig på den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet.

Böcker: ”Operation Mimer” (2018), ”The Prince of Soul and The Lighthouse” (2012), ”Yoga för rockstjärnor” (2008), ”Piller och Baciller – en liten bok om läkemedel” (2008), ”Jakten på Energimojängen” (2006).

Familj: Karen Brounéus, universitetslektor vid institutionen för freds- och konfliktforskning i Uppsala, Elsa, 14, går på Engelska skolan, Zacka, 17, på Vasaskolan. Lipton av hundrasen Black and tan coonhound.

Om Gävle: Vänligt, öppet och trevliga grannar.