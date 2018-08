Gävle kommun säger upp omdiskuterat avtal med Brynäs IF: "Behöver omförhandla"

2014 inledde Brynäs IF ett samarbete med Unicef, En bra start. Redan då var avtalet kritiserat. I en omröstning i kommunfullmäktige vann ja-sidan med en enda röst.

Varje år sedan dess har kommunen bidragit med fem miljoner kronor till Brynäs IF, varav två och en halv miljoner kronor till barnsatsningen "En bra start".

Avtalet som kommunen nu säger upp är i tre delar, där en del gäller "En bra start", som handlar om att stärka barn och ungas förutsättningar.

Nästa del i avtalet gäller sponsring och den tredje delen avser namnrättigheten till Brynäs A-hall, det vill säga Gavlerinken Arena. Just namnsponsringen är en punkt i avtalet som Patrik Stenvard, M, säger kan komma att ändras.

– Vi i Alliansen tycker inte att man ska lägga kommunala skattepengar på att namnsponsra en arena, säger han.

Vidare vill Patrik Stenvard omförhandla den del i avtalet som gäller hur Brynäs IF arbetar mot skolorna, i "En bra start".

– Föreningen gör ett bra jobb, inget snack om den saken men vi vill se vad vi kan få ut av en omförhandling av avtalet. Till exempel ska vi titta på om vi vill att Brynäs ska ut i flera skolor. Vi tittar brett helt enkelt.

– Jag har förståelse för att avtalet är omdiskuterat men att det nu sägs upp är en normal procedur, för att vi ska kunna prata i hop oss om vad vi vill i framtiden, säger Johan Cahling, direktör för hållbarhet och varumärkesutveckling, i Brynäs IF.

I oktober 2015 inledde Arbetarbladet en granskning av barnsatsningen "En bra start" och hur kommunens pengar använts av Brynäs IF.

Läs mer: Arbetarbladets granskning av Brynäsavtalet på fem minuter

Granskningen visade att en liten del av pengarna hade gått till aktiviteter för barn i kommunen och att kommunen inte hade någon kontroll på hur pengarna använts. Alliansen som då var i opposition gick ut med att de ville häva Gävle kommuns avtal med Brynäs IF om "En bra start", redan då.

Samma år meddelade Region Gävleborg att de drog sig ur planerna att gå in som huvudpartner i En bra start. De hade funderat på gå in med fyra miljoner kronor per år i fyra år.

Året därpå, 2016 antog kommunstyrelsen ett tilläggsavtal till det ursprungliga avtalet med Brynäs IF. I det specificerade kommunen hur de 2,5 miljoner kronorna som Gävle kommun ger till "En bra start" ska fördelas.

Var det fel att gå in i avtalet med Brynäs IF redan från början?

– Hur kommunen ingick avtalet var märkligt och det är ju ett kontroversiellt avtal, säger Patrik Stenvard, men poängterar att det självklart kommer att bli ett nytt avtal mellan kommunen och Brynäs IF, när nuvarande löper ut nästa år.

Idag bidrar ni med fem miljoner kronor per år, kan den summan komma att ändras i ett nytt avtal?

– Där är vi inte än. Vi låser inte oss vid några belopp i nuläget.

Ett omförhandlat avtal mellan kommunen och föreningen kan i framtiden innebära att det blir ett nytt namn på arenan, men de reklamfria tröjorna ska inte påverkas, lovar Johan Cahling.

– Vi har flera stora samarbetspartners och fler är på gång in, så reklamfria tröjor kommer det att fortsätta att vara i många år framöver.

Fakta: Det här är En bra start

Brynäs arbetar tillsammans med UNICEF för att barn och unga ska få en bra start i livet.

Lokalt består En bra start i dag av fyra områden:

Förebilder i skolan - Spelarna i Brynäs A-lag är ute på fem fritidsklubbar varje vecka och hjälper eleverna.

Lek och aktivitet - Play Day - en dag på sport- och höstlovet då föreningar kommer till Gavlerinken och låter barnen gratis få prova på olika sporter.

Hockey för alla - där barn från Rapatac och Lilla Sätraskolan får testa hockey.

Tjejer för tjejer - flickor från alla stadsdelar spelar hockey med damlaget.

Ledarskapsakademin - Tolv personer tas ut varje termin. De utbildas i ledarskap för ungdomar med bland annat genusperspektiv och hur svåra frågor som rör barn hanteras.

Första jobbet - Syftar till att få ut ungdomar på arbetsmarknaden. Klubben utnyttjar sitt nätverk för att få ut ungdomar på praktik.

I Ledare för en dag får unga följa ledare från olika företag och lära sig om ledarskap.

Det pågår också ett arbete att få tillbaka alumner (före detta UF-företagare) ute i Sverige till regionen.

Klubben har också fler verksamheter där de bland annat delar ut gratis biljetter till folk som inte har råd att köpa.