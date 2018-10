Gävleaktuella Karl Logan i Manowar misstänks för barnpornografibrott

Manowars gitarrist och keyboardist Karl Logan, 53, har gripits och åtalats för innehav av barnpornografi, något The Blast var först med att berätta och som senare återberättats av hårdrocksportalen Blabbermouth.

Karl Logan greps i North Carolina i augusti och har sedan dess släppts mot borgen på 35 000 dollar.

Manowar är bokade att komma till Gasklockorna i Gävle 18 juli med enda Sverigestoppet under världsturnén "The Final Battle". Edward Janson på Triffid And Danger Concerts som arrangerar spelningen har precis läst på nätet om händelsen när vi når honom.

– Jag kan inte ha några kommentarer just nu då jag inte vet vad som hänt. Det blir svårt att ha några synpunkter alls då, säger han.