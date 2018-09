Gävletonsättare prisades på nytt under Gourmand Awards i Kina

Förra året utnämndes Gävletonsättarna Per Samuelssons och Iréne Sahlins bok "Krydda med musik" till "Best in The World" i kategorin Innovative vid Gourmand Awards i Yantai, Kina.

Nu har duon vunnit på nytt i Gourmand Awards – med ljuddrinken Cosmopolitan With a Sonic Twist som representerade Sverige i kategorin Drinks Education.

Produkten kombinerar ett klassiskt drinkrecept med musik baserat på resultat från den neurovetenskapliga forskningen som visar hur vår sinnen förhåller sig och förstärker varann.

– Lyssnar du exempelvis på musik med stor del högfrekvent innehåll kommer syrliga smaker fram effektivt. Om du däremot lyssnar på musik med lågfrekvent innehåll och lite kärvare klanger så kommer beskan att framträda tydligare, har Per Samuelsson tidigare berättat.

– Man har under lång tid forskat på området, men det är de senaste tio åren som forskningsresultaten formligen exploderat, säger Iréne.

Vid finalen av Gourmand Awards drog alltså Per och Iréne det längsta strået.

– Vår förhoppning är att kunna sprida våra tonsatta drinkar och middagar, så att än fler får uppleva hur musik kan förstärka smaker, sa Gävleduon inför finalen och man kan lugnt säga att de lyckats.

