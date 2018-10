Här är Gävleföretaget som växer snabbast – gör järnvägen säkrare

På tisdagskvällen fick han gå upp på scenen vid tidningen Dagens Industris gasellgala i Falun.

Han hade tidigare sysslat med bland annat skogsröjning. Det nybildade företaget köpte ett par avancerade maskiner som kunde användas för bland annat byten av slipers och järnvägsräls.

Efter hand så såg Mattias Renstål att det bristande underhållet på järnvägen kunde bli en växande marknad.

Men det saknades kompetent personal.

Så Mattias Renstål valde att utbilda nyanställda i företagets egen regi. Det visade sig vara ett lyckat vägval. De får börja med att gå bredvid de mer erfarna och sedan avancera till mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Kunder är framförallt Infranord och andra entreprenörer som jobbar med att bygga, reparera och underhålla den svenska järnvägen. En stor del av uppdragen finns i Stockholmsområdet.

Därför har Hanell Entreprenad numera en egen byggnad vid Upplands-Väsby, med 23 sovrum, fyra husvagnsplatser, sju kontorsrum och personal- och omklädningsrum. Där får personalen sova över när de är ute och jobbar.

– Det är viktigt att samla gruppen så folk tycker att det är kul, säger Mattias Renstål.

I personalstyrkan finns bland annat signaltekniker, spårsvetsare och bantekniker. Företaget har också en egen besiktningsavdelning som sköter besiktningar av bland annat spårbyten.

– Där ser vi att Trafikverket har blivit mer noggranna. Tidigare besiktade till exempel Infranord sin egna insatser, konstaterar Mattias Renstål.

För att klara konkurrensen satsar han på återkommande utbildningar av personalen. I vintras lade företaget ut minst en miljon kronor på utbildningsinsatser.

Satsningen har alltså gett resultat. I fjol omsatte företaget 27,2 miljoner kronor, en ökning med 113 procent jämfört mer året innan. Räknat från 2014 var ökningen hela 2 137 procent.

Företaget har lyckats växa och samtidigt behålla lönsamheten. Personalstyrkan har också ökat och i dag är de 22 fast anställda.

– Duktig personal. Och att vi vågat satsa på utbildning, säger Mattias Renstål om skälen till att företaget har lyckats växa så snabbt.

Att det bristande järnvägsunderhållet hamnat i fokus är också en anledning, medger han.

Det ställs höga krav, inte minst när det gäller att jobba snabbt.

– Vi får ofta jobba på nätter och helger. Det vanliga är "disptider" på tre-fyra timmar. Sen släpper man fram trafiken, konstaterar han.

Mycket handlar också om att parera toppar och dalar i volymen av uppdrag. När det är ont om inplanerade insatser så måste Mattias Renstål se till att sälja in mer jobb så inte personalen går sysslolös. Under topparna hyrs personal in från andra företag i branschen och dessutom hoppar några timanställda in.

Inför kommande vinter har företaget lyckats förhandla fram en timbank i samråd med facket. Det betyder bland annat att personalen får lägga en större del av semestern under vinterhalvåret. I utbyte får de fler betalda timmar.

Kommer ni att fortsätta växa?

– Ja, det ser ljust ut, säger Mattias Renstål och berättar att företaget börjat räkna på egna uppdrag, utan andra entreprenörer som mellanhand.

Ett exempel är snöröjningen av spåren i Gävle hamn. Ett annat exempel är spårbyten åt Stora Enso i Skutskär.

För att klara tillväxten har Mattias Renstål släppt ekonomi och lönehantering åt andra. Det gör att han kan ägna mer tid åt att träffa kunder och beställare och jaga nya uppdrag.

Ett tilltagande problem är rekryteringen. Han kan så gott som aldrig anställa färdigutbildad personal.

– Vi brukar försöka få in några nya killar i början av säsongen. Då får de börja som spårvarnare och känna på hur det är att ligga borta under veckorna, säger Mattias Renstål som vill se till utbildningspengarna lägga på personal som sedan är lojal och stannar kvar.

Bolagen som växt snabbast i Gävleborg:

1) Hanell Entreprenad i Gävle, Gävle, 25 anställda, tillväxt 2 137 procent 2014–2017.

2) Enanders Plåt, Gävle, tio anställda, tillväxt 360 procent.

3) Pulverlack i Hedesunda, Hedesunda, elva anställda, tillväxt 340 procent.

4) Riggtech Entreprenad, Ljusdal, 23 anställda, tillväxt 321 procent.

5) Prenova Bygg, Sandviken, 54 anställda, tillväxt 276 procent.

6) Partyking, Gävle, 31 anställda, tillväxt 255 procent.

7) Rörfokus Gävle, Gävle, 37 anställda, tillväxt 254 procent.

8) BF Stambytesentreprenad, 19 anställda, tillväxt 244 procent.

9) Mark och Bygg Teamet, Sandviken, 13 anställda, tillväxt 207 procent.

10) Generatorhallen, Söderhamn, 18 anställda, tillväxt 206 procent.