Här är Lassgårds oväntade motspelare i nya Jägarna – överraskades i tv: "Jag blir alldeles rörd"

Det är nu 22 år sedan filmen "Jägarna" hade premiär och filmen har sedan dess nått en kultstatus och Rolf Lassgård har blivit starkt förknippad med rollfiguren Erik Bäckström.

När nu allting har blivit serie så spelar Rolf Lassgård än en gång polisutredaren som nu isolerat sig i en stuga i skogen tillsammans med sin hund Bella.

En hund som han uppenbarligen fattade tycke för då han på tisdagen överraskades av ett besök från Bella under Nyhetsmorgon som Rolf Lassgård medverkade i.

– Nej men hej gumman, säger Lassgård när Bella dyker upp.

Cirka 5.30 in i klippet dyker hunden Bella upp.

Rolf Lassgård blir märkbart glad och öser beröm över sin motspelare som han inte träffat på ett år.

– Det här djuret som är så otroligt klokt. Fotografen var alldeles häpen för det gick att ta så att vi hade kontakt, och under dramatiska scener, säger han.

Serien har premiär under onsdagen på C More och kommer att sändas i TV4 under nästa år.