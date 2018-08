Klackarna i golvet i 50 år: "Acke var full av inspirerande berättelser"

På lördag 25 augusti börjar en ny säsong i lokalerna på Norra Skeppargatan i Gävle och i filialen i Sandviken. Knappt under tusen dansare i varierande åldrar, stilar och nivåer. En dryg tiondel tävlar – med framgång. Under 2017 nådde Ackes dansskola 536 pallplatser vilket gjorde klubben till den näst bästa i Sverige. Under årets halva säsong har redan 282 pallplatser vunnits.

Acke Söderström sägs ha uppmuntrats att dansa av sina systrar och började tävla i dansklubben Giraffen. Han arbetade som billackerare i egen verkstad, men sadlade om till danspedagog på grund av ryggbesvär. Han drev dansskolan i många år innan han lämnade över den i nya händer.

Irina Golomysova-Ramovic tog över 2003, fördubblade antalet deltagare och fick priset Årets Nybyggare i Gävle.

– Acke var full av inspirerande berättelser. Vi umgicks ända fram till hans död 2009. Han tyckte om att komma hit på söndagar och hjälpa till med undervisningen, säger Irina Golomysova-Ramovic.

Den hjälpen kunde hon behöva. Irina arbetade för tre, säger hennes make Vahidin Ramovic. Han ville väcka sin barndoms danskunskaper till liv igen, gick en kurs för vuxna, blev kär i läraren och blev både hennes make och kompanjon. Sedan 2007 driver de dansskolan tillsammans.

– Jag sköter det mesta av administrationen och tar hand om vuxengrupper. Irina har svårt att lämna undervisningen, säger han.

Runt 20 klasser i veckan ansvarar hon för. Sedan finns ytterligare tio lärare som hjälper till. Bland annat artisten Ida Long som instruerar i en mer modern riktning; bland annat jazz, ragga och streetdance.

Irina Golomysova-Ramovic har jobbat med dans i hela sitt liv, uppträtt och undervisat. Men är också utbildad musikpedagog.

– Du ska höra henne när hon spelar piano. Hon är jätteduktig, berömmer maken.

Men från 19 års ålder har det bara varit dans som gällt. Hon berättar att hon inte har vanliga drömmar, det är mer nya steg och nya danser som snurrar runt i hennes huvud när hon sover.

Varför dans?

– Det är livsglädje och gemenskap. Många tjejer är här fem-sex gånger i veckan. Det har blivit deras fritidsgård. ”Jag ser mer av dig Irina än min egen mamma”, kan någon säga.

– Äldre nybörjare ångrar att de inte upptäckt dansen tidigare. Den känslan när det flyter på, när man hittar spåret, det måste vara samma som för en racerförare som smiter igenom en kurva, säger Vahidin Ramovic.

Paret Golomysova-Ramovic brukar titta på Let´s dance på tv som populariserat disciplinen även om de tycker att kändisskapet mer än skickligheten är avgörande för utgången. En av domarna, Maria Öhrman, tog faktiskt sina första steg hos Ackes i Gävle. Ett tag var det aktuellt att Irina skulle börja tävlingsdansa med Tony Irving, men de fick aldrig sina scheman att passa varandras.

Jubileumsåret inleddes redan i våras med Magic of Dance som Ackes arrangerade med 300 dansare i konserthuset. Framtiden är redan tryggad genom nioårige sonen Alex som tävlingsdansar i hiphop och disco.

– Han hade inget annat val, det här är ju hans andra hem, säger Irina Golomysova-Ramovic med ett leende.

FAKTA Irina Golomysova-Ramovic

Ålder: 45

Bor: Gävle

Familj: Gift med Vahidin Ramovic, sonen Alex, nio år.

Gör: Danspedagog, driver tillsammans med sin man Ackes dansskola.

Aktuell: Ackes dansskola startades av Acke Söderström 1968 och fyller således 50 år under 2018. Irina Golomysova-Ramovic tog över verksamheten 2003.