Komikerduo besöker Gävle med sin "historiekamp"

Komikerduon Måns Möller och Özz Nûjen kommer med sin föreställning till Gävle konserthus den 8 februari 2019.

"Världens historia – den osminkade sanningen" som de kallar sin föreställning spelas först under hösten i Stockholm på Rival innan de ger sig ut på turné.

Här är fler som kommer till Gävle konserthus under hösten 2018 och våren 2019:

Weeping Willows – Christmas Time Has Come (9+10 dec)

Jill Johnson – Welcome to Christmas Island (18 nov)

P-Floyd – Welcome to the Machine Tour (31 mar)

Taube sjunger Taube – Sven-Bertil Taube och Gävle Symfoniorkester (13 okt)

Lunchkonserter – (29 okt & 12 dec)

Halloween Soul Bash – The James Hunter Six & The Beat from Palookaville (3 nov)

Gävle Symfoniorkesters Julkonsert (16 dec)

Markus Krunegård (8 dec)

Nationalteaterns Rockorkester (11 apr)

Minetti Quartet (27 nov)