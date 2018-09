Kontraktet signerat för fördubblingen av Gävle hamns containerterminal

Gävle hamn har haft en positiv utveckling av containertransporter i mer än tio år, där kulmen nåddes 2017.

För att möta den ökade efterfrågan gör Gävle hamn en gemensam satsning tillsammans med terminaloperatören Yilport, med en total investering på 700 miljoner kronor, för att fördubbla kapaciteten på containerterminalen. På måndagen signerades kontraktet mellan Gävle hamn och CYES Maritime works.

LÄS OCKSÅ: Rekordmånader för containerterminalen i Gävle hamn: "Fantastiska siffror"

Den ökade efterfrågan på containervolymer har resulterat i att Yilport nyligen frångått ursprungsplanen för den utökade containerterminalen med wide-span-kranar, till förmån för de snabbare STS-kranarna med cirka 30 lyft per kran per timme, i jämförelse med 20 lyft per timme, samt att de kan hantera bredare fartyg än wide-spread-kranarna.

– Vi har över tid noterat mycket stora volymökningar i Gävle, och besluten om ännu effektivare kranar kommer att kraftigt stärka Gävle containerterminals konkurrenskraft, säger Yilport Nordics försäljningschef Håkan Bergström i ett pressmeddelande.

Området ska stängslas av inom några veckor och planen är att det första spadtaget ska ske i november.

– Med detta växer Gävle som hamnstad och Gävle hamn som mål för handel genom import och export ytterligare på den internationella kartan, säger Fredrik Svanbom, vd för Gävle hamn, i samma pressmeddelande.

LÄS OCKSÅ: Gävle hamn och Yilport ökar kapaciteten att ta emot större containerfartyg