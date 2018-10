Legendariska bandet Toto gör exklusiv spelning i Gävle nästa sommar

Det legendariska amerikanska mjukrockbandet Toto, som bildades i Los Angeles 1977, kommer till Sverige för en exklusiv spelning i Gasklockorna i Gävle nästa sommar.

Biljetterna till konserten 18 juni släpps på fredagen klockan 10.00.

Toto har sålt över 40 miljoner album och megahiten "Rosanna" passerade nyligen 422 miljoner spelningar på Spotify. I våras kom samlingsplattan "40 Trips Around The Sun", som gick in på topplistorna över hela världen.

Bandet är nu ute på "40 Trips Around Sun Tour" och 18 juni 2019 når alltså världsturnén Gasklockorna i Gävle, vilket blir bandets enda konsert i sommar i Sverige.

Toto har även hits som "Africa", "Hold the Line", I´ll Be Over You" och "Stop Loving You".