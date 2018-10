Mögel upptäcktes i lokalerna – nu vill de anställda därifrån: "Hela situationen känns hopplös"

Totalt 40 personer arbetar på boendestöd som är en stödfunktion för vuxna med psykisk ohälsa, personalen åker dagligen ut till sina kunder.

Sedan 2004 håller de till i en källarlokal på Fleminggatan i Gävle. På våningen ovanför ligger ett demensboende.

Enligt personalen flaggades det redan 2015 för att luften i rummen var dålig efter att saneringsföretaget Ocab besiktigat källarlokalen. Totalt så finns det enligt personalen fem rum som är cirka tio kvadratmeter stora vardera och som används av dem vid dokumentation, planering och möten. Personalen som har hört av sig till Arbetarbladet vill vara anonyma och berättar att de under lång tid har haft symptom som huvudvärk, förkylningar, luftrörsproblem och hudutslag. Personalen menar även att rummen är trånga och inte anpassade efter antalet som jobbar där.

– Vi sitter sju till åtta personer på cirka tio kvadratmeter yta. Dokumentationen är en viktig del i arbetet för oss men det är svårt att fokusera på arbetet i den här miljön, säger en anställd.

I nuläget är Ocab i lokalerna och sanerar efter att det i slutet av augusti upptäcktes mögel i två av rummen, i ett av dem endast två meter från kylskåpet där mat till kunderna förvaras och i det andra bakom en bokhylla, men trots att saneringsarbete pågår så får personalen stanna kvar i de gamla lokalerna.

– De har inte satt in någon luftrenare under arbetet, istället får vi sitta med öppna fönster för att vädra ut dammet från saneringen och för att få in luft, säger den anställde och fortsätter

– Det är en förutsättning att vi själva är pigga för att vi ska kunna vara ett stöd för våra kunder, då är det viktigt att vi har en bra miljö i våra egna lokaler på hemmaplan.

Denny Ytterholm på företagshälsovården i Gävle säger till Arbetarbladet att det kommer att göras en inventering av miljön i lokalerna.

– Vi gör den här inventeringen eftersom personalen har haft synpunkter på inomhusmiljön.

Vad har du för synpunkter på miljön i lokalerna?

– Jag kan i nuläget inte svara på det, det måste inventeringen visa.

Enligt Lena Johansson, verksamhetschef för socialpsykiatrin i Gävle, bedömer man inte att arbetsmiljön i lokalerna är hälsovådlig. Hon menar även att saneringen som man nu gör är en större satsning än vad som egentligen krävs.

– Det sitter inget mögel innanför väggarna utan det är endast ytligt. Vi gör ändå en större sanering än vad vi behöver med tanke på att dämpa oron bland de anställda, säger hon.

De anställda berättar om dålig luft och att de länge har haft symptom som bland annat huvudvärk, förkylningar och hudutslag. När gjorde ni senast luftmätningar i lokalerna?

– Vi har gjort luftmätningar i lokalerna tidigare som visade att ventilationens dimension är gjorda för att åtta till nio personer ska kunna vistas i ett av rummen samtidigt under en åtta timmar lång arbetsdag.

Stämmer det som de anställda säger att de får arbeta kvar i lokalerna under saneringen?

– De rummen som saneras är tillfälligt avstängda och dörrarna till rummen ska vara stängda. Enligt Ocab finns det ingen risk för spridning genom ventilationen till övriga utrymmen.

Ni verkar ha helt skilda åsikter?

– Ja det kan vara så ibland. Vi skulle aldrig utsätta personalen för en miljö som är farlig, vi värnar om vår personal.

Kommer personalen att få flytta till nya lokaler?

– Vi kan inte flytta personalen till andra lokaler för att de är oroliga. Vi förstår deras oro men vi bedömer som sagt inte att det är hälsovådligt för personalen att vistas i de nuvarande lokalerna.