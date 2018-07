RECENSION: Arch Enemy i Gasklockorna: "Alissas självförtroende är bandets ryggrad"

Det band som kommer tillbaka igen är ute på ett långlivat segertåg för det tämligen färska (släppt i september 2017) och kritikerrosade albumet ”Will to power”. Ett album som i mångt och mycket är precis vad det säger. Men med andra ord betyder det också att hitkavalkaden från i fjol är nedbantad och slagsidan ligger på mer nyare material. Med tanke på vad jag själv tycker om ”Will to power” har jag inga problem med det. Inte heller de tisdagspigga och fotbollseuforiska Gävleborna verkar ta speciellt stort notis om det. Även om det märks att Arch Enemy så sent som i vintras avverkade ett gäng spelningar på svensk mark med betydligt namnkunnigare förband om man ser till den ovanligt luftiga atmosfären inne i Gasklockan. Att Sverige kvällen till ära besegrat Schweiz och gått till kvartsfinal i fotbolls-VM gör dessutom susen för bandets t-shirtförsäljning. Alla verkar vilja köpa landslagströjan med Arch Enemy-tryck!

Luftigt är det däremot inte på scen. Bygget är snyggt och det blåhårade energipaketet Alissa White-Gluz utnyttjar varenda del av ytan som finns att tillgå. Hon dominerar, agerar och engagerar. Sången är dessutom nästintill klanderfri, även om den inledningsvis är på tok för låg. Men det är ingenting Alissa märker av. Självförtroendet hon utstrålar är bandets ryggrad. Man skulle kunna tro att det är musiken, men när till och med ett mediokert nummer som ”You will know my name” känns engagerande vet man att det beror på mer än så. Att hon dessutom lyckas ersättare en så viktig och banbrytande sångerska som Angela Gossow (2000-2014) gör det hela ännu mer imponerande.

Men allt handlar inte bara om Alissa. Gitarristen och bandgrundaren Michael Amotts nya, en titel han får dras med trots att det redan är fyra år i bandet, parhäst Jeff Loomis (ex-Nevermore) måste precis som senast nämnas. Och det med stora bokstäver. Ingen skugga ska falla över bandets tidigare gitarrister men ingen av dem kommer ens i närheten av Jeffs flinka fingrar eller vad han gör med bandets musikaliska historia. Stundtals gör inte ens Michael själv. Att jag redan för ett år sedan var imponerad över sättet de båda kastade riff och växlade melodier med varandra är ingenting mot vad jag är nu. Året som gått har gjort dem, om möjligt, ännu mer unisona och fylliga i sitt spel. Att det redan hörs på ”Will to power” är en sak. Men att det fanns ännu en nivå för gamla örhängen som den personliga favoriten ”My apocalypse” med sin olycksbådande puls, vansinnigt ettriga ”Ravenous” och allsångshiten ”We will rise” att nå, det trodde jag inte. Det är bara att ännu en gång lyfta på hatten och önska bandet lycka till på det fortsatta segertåget.

Arch Enemy

Betyg: 4 av 5

Genre: Melodisk death metal

Plats: Gasklockorna, Gävle.

Datum: Tisdag 3 juli 2018

Janne Mattsson