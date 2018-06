Så blir midsommarvädret i Gästrikland

Enligt Forceca kommer temperaturerna på midsommarafton att ligga kring 14 grader och tillsammans med friska vindar kommer det därför att kännas kallt.

Det har varit rejält blåsigt under morgonen med vindbyar på 19 meter per sekund. Ute vid Eggegrund har det till och med varit stormstyrka på morgontimmarna med vindbyarna som uppmätt 26 meter per sekund.

Under dagen kommer det fortsätta att vara blåsigt men vindbyarna kommer att avta under kvällen.

– Det dåliga vädret är mestadels på väg bort. Molnen kommer att luckras upp men det kommer fortsätta att vara kallt så det gäller att klä på sig rejält, meddelar Foreca.