Titta in i Gävles sista konstnärshem: "Träbiten fick bestämma vad det skulle bli"

Mats Pettersson och Per Mattsson öppnar dörren till verkstaden och bostaden som en förhandsglimt inför kommande lördag. Under Å-draget visas verkstaden och bostaden för nyfikna. Sällskapet bakom Johnny Mattsson-gården håller annars öppet två dagar i veckan under sommaren. De är glada för att årets sommar har varit ovanligt välbesökt.

- Trä var hans material. Så var det även för hans pappa Per-Johan som kom till Gävle i samband med den stora flytten av sågverk, bostäder och anställda från Korsnäs till Kastet, berättar Per Mattsson.

Ett visst intresse har han ärvt. Det medger han lite motvilligt, ”jag täljde möjligen en smörkniv i slöjden”, men känslan för det estetiska har onekligen levt vidare. Per Mattsson har arbetat som konservator och glatt räknar han upp kyrkor efter Norrlandskusten där han restaurerat och bevarat.

I verkstaden tystnade maskinerna 1970 när Johnny Mattsson avled. Bandsåg, slip- och hyvelmaskin finns kvar liksom många trästycken och påbörjade föremål. I kontoret är många av hans skulpturer uppställda mitt emot skrivbordet vars kanter har djupa jack på flera ställen. Det är lätt att föreställa sig att de uppkom när konstnären klurade över en ritning. Bland diplom från internationella mässor finns också en reklambild med design skapad i Gävle som publicerades i Life, Time och Newsweek.

Johnny Mattsson var verksam i bara arton år, från 1952 till 1970, men var väldigt produktiv. Mest handlade det om arbeten i trä; furu, teak, ek, bok, björk. Han uppmärksammades långt utanför Sveriges gränser och hade utställningar i Nord- och Sydamerika, Australien, Japan och i Europa förstås.

- Han var ju i verkstaden mest hela tiden, säger Per Mattsson, men jag höll mig undan, jag hade annat för mig.

Familjen Mattsson flyttade till fastigheten i Gamla Gefle 1959. Under alla år har den funnits i Gävle kommuns ägo som även i dag ansvarar för drift och underhåll. Det är det sist bevarade konstnärshemmet i Gamla Gefle.

Ända fram till 2005 höll hustrun Sonja Mattsson i visningarna som lockade tusentals besökare varje år.Fem år senare bildades sällskapet som nu håller ett vakande öga över gården och dess interiörer. Bland annat försöker man dokumentera, fotografera och registrera en del av de tusentals föremål som spridits genom åren. Försäljning pågår hela tiden på auktionshus. Allt från några hundralappar till större skulpturer som kan gå för sexsiffriga belopp.

Ölgåsen är kanske Johnny Mattssons mest kända alster. Ursprunget är en skål av medeltida härkomst som användes att ösa ur när gårdarna tillverkade egen öl. Det blev många skålar genom åren där Johnny Mattsson var trogen sitt eget formspråk.

- Han sa att det alltid var träbiten som fick bestämma vad det skulle bli, säger Mats Pettersson.

Allt i trä gjordes i verkstaden i Gävle. Bland annat skidor till OS-guldmedaljören ”Särna” Hedlund och de hopfällbara skidor som författaren Gustaf Bolinder beställde till en expedition till Sydamerika. Johnny Mattsson designade också glas till Reijmyra glasbruk.

Det är bruksföremål och konsthantverk som alltjämt lever. I årets sommarnummer ägnade tidningen Retro åtta sidor åt Johnny Mattsson från Gävle.

FAKTA Å-draget

Fredag 31 augusti:

Tornvisning Heliga Tefaldighet, 17.00, 18.00.

Gavlekören på Almagrundet, 18.00.

Lördag 1 september:

Hjältarnas lopp, Boulognern, 11.00.

Heliga Trefaldighet öppet, 11-23.

Regementets dag, Soldattorpet, 11.15.

Almagrundet - öppet skepp, 12.00.

Gävle Konserthus, öppet hus, 12.00.

Öppet slott, 12.00.

Gävle Teater - Slottstorget, 14.00.

Kvarnparken, streetaktiviteter, 14.00.

Johnny Mattsson-gården, utställning med konstnären Örjan Sandenor, 16.00-20.00.

Cirkusgatan, Kvarnbron, 18.00.

Söndag 2 september:

Tornvisning Heliga Trefaldighet, 13.00, 14.00.

Fiskets dag, 13.00.

Stadsvandring - promenadkonsert, brandstationen, 15.00.