Tusentals deltagare väntas i Gävles Prideparad – här är gatorna som stängs av under folkfesten

Årets Prideparad blir den tredje i Gävle. Redan första året deltog tusentals personer i marschen.

– Det visar att det är en viktig fråga som engagerar, säger Anders Jansson, som är moderat politiker i Gävle och även sitter i Gävle Prides styrelse.

Klockan två på lördagseftermiddagen är det dags för årets upplaga. Paradvägen är densamma som ifjol, med samling i Stenebergsparken. Därefter kommer tåget att gå via Kaserngatan och genom centrum tills man är framme på Norra Rådmansgatan i höjd med Valbogatan. Där vänder tåget, följer Nygatan, går över Kvarnbron och letar sig via Kungsbäcksvägen in i Boulognern. Detta väntas ta omkring två timmar.

Karta: Här går paraden. Avstängningarna runt Stenebergsparken, där paraden samlas innan avmarsch, är markerade med röda streck.

Väl framme i blir det uppträdanden från scenen med komikern William Spetz som konferencier. Det kommer också att finnas möjlighet att köpa mat, besöka olika informationstält samt att spontant viga sig för den som känner sig manad. I så fall är det enda som krävs id-kort och hindersprövning samt medlemskap i Svenska kyrkan.

Liksom förra året kommer Gefle Dagblad i samarbete med Gävle Pride att dela ut ett pris till bästa ekipage. Vem som vinner meddelas på Balkongfesten på Gävle teater på lördagskvällen. Vinnaren får ett presentkort på Högbo brukshotell värt 5000 kronor.

Trafiksituationen blir inte lika strulig som ifjol, när avstängningar i centrum gjorde det extra bökigt att ta sig fram. Men Anders Jansson rekommenderar ändå bilister att hålla sig borta från gatorna där paraden går fram.

– Paraden har förkörsrätt så när den är igång kan ingen köra ut efter de här vägarna, förrän paraden har passerat. Det är inte rekommenderat att åka Kungsgatan eller Rådmansgatan på lördag eftermiddag, man ska hålla sig därifrån, säger Anders Jansson.

Ett antal gator kommer också att stängas av i närheten av Stenebergsparken mellan klockan 12 och 15. Brynäsgatan kommer att vara avstängd från korsningen Waldenströmsgatan/Södra Sjötullsgatan. Även Första och Tredje tvärgatan stängs delvis av (se kartan ovan).

Gefle Dagblad och Arbetarbladet kommer att sända live från paraden med start klockan 14.30.