Som vi tidigare skrivit tog sig männen in i köpcentret genom taket och sedan vidare in i smyckesaffären från grannbutiken Hemtex. Kuppen var en av flera liknande inbrott som skedde på det här sättet i Gävle- och Sandvikenområdet under perioden.

Männen åtalas samtidigt också för två försök till inbrott, efter att på liknande sätt ha försökt ta sig in i två matbutiker, en i Sandviken och en i Uppsala. I de fallen var det bankomater de var ute efter.