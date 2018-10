VIMMEL: Premiär för Gasta på Hits for you

De senaste två åren har Gasta haft sin huvudsakliga bas på Söders Källa i Gävle, men nu har man i stället flyttat till Hits for you.

Detta efter det som Arbetarbladets nöjesredaktör Simon Ridell i en vass krönika kallat för Gasta-gate .

Helt enkelt det rabalder som följde efter komikerklubbens bokning av kontroversielle Simon Gärdenfors. Arbetarbladet har skrivit om det här och här och här .

På Gastas premiärkväll på Hits for you stod bland andra Kristoffer Appelquist på scenen.

Vi minglade runt med besökarna för att höra vad de tycker om nya stället att vara på.

Magnus Westling och Jenny Olsson:

– Vi har nyss kommit och inte märkt någon större skillnad hittills. Vi var ett par gånger på Gasta på Söders källa men tror att det blir minst lika bra här. Vi hoppas och tror på en bra kväll.

Theres Sundberg och Per Nyman:

– Vi har inga åsikter om flytten direkt utan tror att det här är en bra lokal. Vi har aldrig varit på Söders källa däremot var vi på Å-krogen när Gasta körde där. Och nu fick vi en idé om att vi skulle gå hit ikväll.

Kin Schönning och Anders Schönning:

– Det verkar jättetrevligt här. Fint med de välvda taken. Och maten var jättegod, vi har ätit plocktallrik. Vi var en tre–fyra gånger på Söders källa när Gasta var där men det är ganska nyligen som vi upptäckt hur roligt det här är. Förra gången skrattade jag (Kin) så att jag fick träningsvärk i magen.

Pontus Persson och Adam Fröberg:

– Vi har aldrig varit på Gasta förr, det är första gången. Däremot har vi varit på Hits for you tidigare när det varit andra grejer. Men vi är intresserade av stand up och tror att det kan bli riktigt bra ikväll.

Mari Eriksson och Lasse Strömstedt:

– Det är så nytt här så vi har nog inte bildat oss någon riktig uppfattning är. Men på det andra stället kunde man sitta på ett annat sätt, här är lite ont om sittplatser. Det fick ju ett abrupt slut på Söders källa kan man säga. Vi har varit på Gastas kvällar både på Söders källa och på Å-krogen så vi har hängt med länge.