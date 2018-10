Deras senaste album "Dance and Laugh Amongst the Rotten" släpptes i fjol. Festivalspelningen på Gasklockorna blir den enda de gör i Sverige nästa år.

Nästa års Gefle Metal blir den fjärde i ordningen. Den äger rum vid Gasklockorna 19-20 augusti 2019. Sedan tidigare är också Dimmu Borgir Eluveitie, Jungle Rot, Legion of the Damned, Primordial och Equilibrium bokade.