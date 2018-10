Här är banden som spelar på farvälkvällen för CC-puben

"The last show" har CC-puben döpt evenemanget till, som tar formen av en maratonspelning där 14 band avlöser varandra mellan 14 och midnatt. 27 oktober är det farväl till Gävleklassikern CC.

Än så länge är det inte klart med något inträde till kvällen – men det kommer. Banden ställer nämligen upp och spelar utan gage och delar sedan på de pengar som kommer in från konsertbesökarna.

– Det lär inte bli några jättesummor men det är klart att något ska de få, sa CC-pubens Lennart Vallanger tidigare i veckan när nyheten om vilka som tar över puben kom upp till ytan.

Det är bara lokala band som varit återkommande på CC-puben på senare år som spelar. Som Brooklyn Soul Stew till exempel som ofta har fixat "lapp på luckan" när bandet spelat hos CC och Nameless Few, som är Lennart Vallangers son Davids eget band.

CC-puben kramar verkligen ur de sista dropparna under sista månaden som livescen, hela oktober blir en ovanligt intensiv konsertkavalkad – endast några enstaka datum saknar bokningar.

Bland höjdpunkterna finns den amerikanske gitarrgurun Greg Howe 19 oktober och en premiärspelning för Dan Königssons nya band Giftet fredag 26 oktober, kvällen innan avslutningen.

"The last show"

CC-puben

Lördag 27 oktober, 14-00

Medverkande band och artister: Peter and the Giants, Stonefish, Halifax Team, Little Bob, Johnny Sörman, Blue DeVilles, Mahlby, Jennie Was, Nameless Few, ACe of DC, Husbandet, Hillström-Fält-Liljeholm, Stenbrott och Brooklyn Soul Stew