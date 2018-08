Här är konserthösten i Gävle Konserthus – Weeping Willows tillbaka med sin julshow

Konserthösten i Gävle Konserthus börjar närma sig sin slutgiltiga form. Ett kärt återseende för Gävlepubliken blir Weeping Willows. Bandet kommer, precis som förra året, göra två spelningar i Gävle – den 9 och 10 december. Biljetterna till deras bejublade julkonsert släpps på torsdag.

Även Jill Johnson kommer till Gävle med sin julkonsert "Welcome to Christmas Island".

Här är hela schemat:

Biljettsläpp torsdag 23 augusti

Weeping Willows – Christmas Time Has Come (9+10 dec)

Biljettsläpp fredag 24 augusti

Jill Johnson – Welcome to Christmas Island (18 nov)

Özz Nûjen & Måns Möller – Världens Historia (8 feb)

P-Floyd – Welcome to the Machine Tour (31 mar)

Taube sjunger Taube – Sven-Bertil Taube och Gävle Symfoniorkester (13 okt)

Lunchkonserter – (29 okt & 12 dec)

Halloween Soul Bash – The James Hunter Six & The Beat from Palookaville (3 nov)

Gävle Symfoniorkesters Julkonsert (16 dec)

Biljettsläpp söndag 26 augusti

Markus Krunegård (8 dec)

Biljettsläpp onsdag 29 augusti

Nationalteaterns Rockorkester (11 apr)

Minetti Quartet (27 nov)