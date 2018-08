Helenas undran efter vårddebatten i Hofors: "Var ska jag själv gå när jag känner mig dålig"

TV: Se vårddebatten i repris – ”Vi är ett av världens läkartätaste länder, det är skam om vi inte ska få till det”

– Vart ska jag själv gå när jag känner mig dålig, säger hon när debatten klingat av.

Liksom andra i salen så beklagade hon också att lättakuten vid Hofors hälsocentral är stängd. Där kunde patienter få hjälp med lättare, akuta besvär. Helena Stranius säger att hon fick hjälp på lättakuten vid ett tillfälle när hade ont i en fot.

– Jag hade förväntat mig att den skulle öppnas igen efter sommaren.

Eivor Melin, Hofors var även hon fundersam över hur det ska bli med vården på hemorten. Hon får för egen del sin huvudsakliga vård i Sandviken.

- Jag är listad här på hälsocentralen men går på kontroller varje år hos en hjärtläkare i Sandviken,

Debatten arrangerades av Arbetarbladet under onsdagskvällen och gick under rubriken #hoforstycker. Bakgrunden var bristen på fast personal på Hofors hälsocentral. Ett dilemma som också gäller på många andra ställen i Sverige. Nu ser dock situationen ljusare ut - nyligen anställdes tre medarbetare bland annat distriktsläkaren Pernilla Nordlund. Hon satt under debatten i en panel ihop med en sjuksköterska och beslutsfattare på region- och riksnivå. Att Hoforsborna bryr sig om sin vård på hemorten råder det inga tvivel om. Närmare 200 personer hade tagit sig till Folkets Hus för att lyssna på argumenten eller själv ställa frågor.

Under debatten ställdes det frågor om stödet till kommunens hemsjukvård, varför lättakuten som fanns vid hälsocentralen tagits bort, om kostnaden för administration inom vården, med mera. Flera gånger fick publiken räcka upp skyltar i grönt eller rött som symboliserade ja eller nej på olika frågor.

– Tror ni att politikerna kommer att kunna hålla löftet om att man ska ha en lärare att träffa, undrade Arbetarbladet Aina Lundkvist som ledde debatten.

Det visade sig att publiken inte hade några större förhoppningar om detta.

- Jag konstaterar att det är övervägande rött, sa hon.

Men hon fick grönt ljus för en annan sak - kvalitén på debatten.

I panelen satt Amira Davey, sjuksköterska på akuten vid Gävle sjukhus, Pernilla Nordlund, läkare vid Hofors hälsocentral, Tommy Berger (S), regionråd i Gävleborg, Maria Molin, (M), oppositionsråd i region Gävleborg, socialminster Annika Strandhäll (S) och riksdagsledamoten Anders W Jonsson (C).