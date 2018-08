Ikväll tar vi vårddebatten till Hofors – kom dit eller följ vår livesändning

Det finns en särskild sprängkraft i frågan om vilken vård vi kan få när vi blir sjuka.

Jag skriver ”när” och inte ”om”, för är det någonting vi vet är det att förr eller senare blir vi själva sjuka. Och om vi hör till de lyckliga som tar oss genom livet utan allvarliga blessyrer så har vi någon anhörig som drabbas och som behöver vård.

Sprängkraften i den här frågan kan bli kraftfull, som den blivit kring BB i Sollefteå. Eller för all del i vårt eget Gävleborgs län där sjukhusnedläggningar genom åren orsakat svåra geografiska och politiska infektioner.

Därför är det föga förvånande att sjukvården är en av våra läsares absolut viktigaste frågor i den här valrörelsen. Det vet vi genom vår valsatsning #kandulova, där ni läsare själva kan ställa era folkvalda mot väggen i de frågor som ligger just er närmast. Vården hör till det som ni helst frågar om.

I Hofors ikväll ser vi fram emot en bra debatt om sjukvården och de enorma utmaningar som finns. Vi tror att just vår debatt #hoforstycker kommer att tillföra er något nytt.

I en rad artiklar har vi beskrivit de problem som finns kring vården i Gävleborgs län. Problem som tar sig tydligast uttryck i just Hofors kommun, där krisen kring bemanningen i sjukvården gick så långt att patientsäkerheten inte längre kunde garanteras. Därför är vi i Hofors Folkets hus ikväll. Därför har vi bjudit dit socialminister Annika Strandhäll (S). Därför har vi bjudit in Centerpartiets riksdagsledamot, barnläkaren från Hedesunda, Anders W Jonsson. Därför har vi också bjudit in de ledande regionpolitikerna Tommy Berger (S) och Maria Molin (M). Därför har vi även läkare och sjuksköterskor från verksamheten på plats.

Det är på många sätt en helt unik debatt, mitt i valrörelsen. Med politiker från flera nivåer - och med representanter för verksamheten. En debatt som är angelägen oavsett om du bor i Gävle, Tierp eller Hofors. Så kom till Hofors Folkets Hus ikväll och tyck till eller bara för att lyssna. Eller så ser du vår livesändning på arbetarbladet.se med start 17.50. Alla betalande prenumeranter har möjlighet att logga in och se sändningen, som du tar del av här: Följ vår livesändning – här möts topparna inom sjukvårdspolitiken

Välkommen!

Jacob Hilding, chefredaktör och ansvarig utgivare för Arbetarbladet

