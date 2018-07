Hon gör den nya jättemålningen i Andersberg

När hon började måla gaveln på Vinddraget 6 blev hon först djupt missmodig. Plåten på alla de här husens fasader är väldigt hårt bockade med djupa och hårda kanter, och Shora Dehnavi är beroende av att kunna måla böljande och organiska linjer.

– Det här är hopplöst, tänkte jag.

Men sen provade hon ändå, jobbade snabbt för att täcka en stor yta, åkte ner från skyliften av tittade på det på lite håll.

– Det funkade ändå. Ögat fyller liksom i så det blir rätt i alla fall.

Allt har gått väldigt snabbt kring Gävles senaste offentliga konsverk. Shora Dehnavi har målat hela jätteväggen på bara några få dagar. Och hon berättar att hon fick frågan för bara drygt en månad sen.

– Det första jag tänkte var att det är ju väldigt fel i tid, säger Shora, som är gravid i sjätte månaden.

Hon säger att om det bara hade varit några veckor senare så hade hon tackat nej, för att hon behöver vila nu, och inte stå fem våningar upp i luften på en skylift med en gasmask för ansiktet.

– På något sätt är det ändå en risk man tar och nu kände jag att det inte ens bara gällde mitt eget liv längre. Så det här blir det sista jag gör på ett tag.

Om målningen säger hon att hon velat bryta upp det monolitiska. Huset som i sig själv är en sådan koloss. Hon ville få någonting att leva där, något som växer fram organiskt. Det är därför hon inte täckt hela väggen, hon ville förstöra det statiska och göra det dynamiskt.

Shora Dehnavi är inte en konstnär som stått och tränat på tåg och tunnlar sedan hon var liten. Vägen in till graffiti var för henne politisk. Hon var på ett föredrag om Stockholms stads nolltolerans mot klotter och blev förbannad.

– Det var konstnärlig censur byggd på myter och föreställningar utan grund.

Hon berättar bland annat om en målning på skolan Södra latin som staden målade över för att den skulle uppmana till narkotikaanvändning och allt möjligt. På målningen stod det "cafeteria". Det var helt enkelt skolcafeterians skylt.

– Det var så sjukt!

Så hon engagerade sig i föreningen Graffitifrämjandet, och när hon med tiden blev dess ordförande insåg hon att hon borde börja måla graffiti. Hon hade målat innan också, med pensel, så hon började översätta det formspråk hon redan hade till att måla med sprejburk.

Sedan dess har attityden till graffiti och framför allt dess tjusiga gren street art förändrats väldigt mycket. Numera används den ofta för att uttrycka urban kreativitet och, underförstått, gentrifierad ekonomisk styrka.

– När en fastighetsägare på Mosebacke betalade det världskända konstnärsparet Os Gemeos för att göra en muralmålning hos dem var ett av argumenten att värdet på fastigheten skulle öka.

Och när någonting andas näringsliv, event och turism, som street art gör nu, har politiker och kommunala tjänstemän en tendens att haka på sent omsider. Där är vi nu.

Gefle street art är ett projekt som kommer att omfatta mellan sex och åtta muralmålningar i olika delar av Gävle, och dessutom en laglig vägg i Kvarnparken, föreläsningar och testa spreja-workshops. Pengarna kommer från en pott pengar som Kultur- och fritidsnämnden har att använda varje år för ett projekt utöver det vanliga, och idén kom från början från Martina Kyngäs, nämndens ordförande.

Jag berättar för Shora Dehnavi om händelsen förra sommaren när just Kyngäs parti, Kristdemokraterna, ville gå in och reglera vilka budskap som skulle få förekomma på den lagliga väggen vid Länsmuseet. Det var efter att någon sprejat "ACAB", en förkortning av "All cops are bastards", (ungefär "Alla poliser är svin") på väggen. Så här skrev de då i Arbetarbladet: "Vi kommer i höst att agera för en översyn av de regler som gäller för graffitiväggen vid Länsmuseet. Målet skall vara att endast positiva budskap som lyfter och bygger upp skall tillåtas, en så kallad 'Love-Wall'."

– Man kan ibland häpna över naiviteten när det händer sådana saker, säger Shora Dehnavi.

– Att man säger sig vilja ha ett fritt utrymme för fria uttryck, men sedan vill man inte alls ta konsekvenserna av den friheten när det händer något man inte gillar.

I det här projektet har konstnärerna fått fria händer att ge förslag, men var tvungna att lämna in skisser för påseende innan de fick grönt ljus.

– Jag tror det har att göra med att Carolina Falkholt målade en jättekuk på en fasad på Kungsholmen i våras, säger Shora Dehnavi.

Gävle kommun kom kanske på då att de inte ville ställas inför något liknande som ett fullbordat faktum som en konsekvens av Gefle street art.

Så den är väldigt dubbel, den här stora kramen som street art får. Shora Dehnavi reagerade också på att Gavlegårdarnas företrädare under den inledande presskonferensen talade sig varm för de här muralmålningarna för att de skulle hålla klotter borta från väggarna.

– Jag hade önskat att man kanske kunde lyfta fram kulturens egenvärde framför de förebyggande effekterna av en målning.

Men det är som sagt dubbelt. För samtidigt sitter ju målningen här nu, och fler är på väg. Uttrycket för uppmärksamhet och uppmuntran, och de hjälper de medverkande konstnärerna att kunna leva på vad de gör, och lyfta upp och legitimera hela kulturen.

– På det stora hela ser jag väldigt positivt på projektet och önskar att det kan sprida sig, så att fler kommuner öppnar för graffiti och street art. Det är ju i alla fall en av världens största och mest utbredda kulturyttringar.

Fakta: Shora Dehnavi

Ålder: 33

Bor: Stockholm

Familj: Sambo och hund på deltid

Favoritkonstnär: Francis Bacon