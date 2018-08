Hyllningarna och sågningarna från Göransson Arenas superkonserter: "Ser inte ut att ha roligt"

50 Cent

Fredag 28 oktober 2011

Publiksiffra: 6 000

Förband: Stockholmssyndromet, J-son, Lazee och Eboi & Tricky Kid

Kommentar: Hip hop-artisten 50 Cent var den första stora internationella artisten att gästa Göransson Arena. Publiksiffran stannade på 6 000. Sandviken var kanske inte redo – men samtidigt; idag hade den siffran varit ännu lägre. "Fifty" är helt enkelt inte i ropet längre. Arbetarbladets skribent Stefan Westrin fångade kulturkrocken i en mycket underhållande recension:

"Det är som två världar som aldrig skulle kunna mötas, men som gör det ändå. Queens, New York och Sandviken, gränsen mot Örta. 50 Cent som började sälja crack när han var tolv efter att hans mamma mördats, och som tagit emot nio kulor i sin kropp. Och så de här brukskidsen som har stått och fixat till rätta rufset i håret innan de drog ner till arenan. Och som blir helt förlägna när 50 Cents sidekick vrålar: ”Yo Sweden. How many people smoke weed in here?!”"

Och 50 Cent verkade inte njuta av visiten:

"Men sådär jätteroligt kanske han inte har. Det syns i hans ögon på storbildsskärmarna."

Betyg: 3 av 5

LÄS RECENSIONEN: 50 Cent i Sandviken – så konstigt som det låter

Scorpions

Lördag 8 december 2012

Publiksiffra: 10 500

Förband: Skunk Anansie, Sator, Dalton, Bad Mouth

Kommentar: 50 Cent var inte Sandvikenbornas kopp te men Scorpions föll bättre i smaken. Tyskarnas konsert är Göransson Arenas största publikdragare hittills men bandet kommer bli petade från tronen nästa vecka. Det står redan klart.

Trots den finfina publiksiffran så fanns det mer att önska av själva konserten – "För många powerballader" och "nog borde väl 10 000 personer höras lite högre?", konstaterade recensenten Jonny Hjortfors.

Betyg: 3 av 5

LÄS RECENSIONEN: Högt och lågt med Scorpions

Twisted Sister och Europe

Lördag 14 december 2013

Publiksiffra: 6 000

Kommentar: Precis som Scorpions konsert var detta en del av radiokanalen Rockklassikers turné. Europe och Twisted Sister fick samsas om uppmärksamheten den här kvällen, som inte blev samma monumentala publiksuccé som Scorpions året innan.

Twisted Sisters frontman fick en superhyllning av Arbetarbladets Janne Mattsson:

"Från och med ”Stay hungry” pekar han med hela handen och visar utan pardon att han utan tvekan är tidernas bästa frontman. Järngreppet han håller och det ständiga snacket med publiken får var och varannan jublande Sandvikenbo att känna sig speciellt utvald."

Betyg: 4 av 5

LÄS RECENSIONEN: Twisted Sister – mer än bara barnvänlig allsång!

Deep purple

Lördag 8 februari 2014

Publiksiffra: 2 500

Förband: Graveyard

Kommentar: I och med Deep Purples konsert i Göransson ebbade satsningarna på hårdrocksgenren ut. Göransson Arenas vd Fredrik Granting hade hoppats på 5-6 000 i publiken, det blev luftiga 2 500. Bara sommaren innan hade de brittiska rocklegendarerna spelat på Getaway Rock i Gävle, så nog kan gästrikarna ha varit mätta.

Konserten? "Helt okej ändå", enligt recensenten.

Betyg: 3 av 5

LÄS RECENSIONEN: Helt okej ändå, Purple

Lauryn Hill

Torsdag 11 september 2014

Publiksiffra: 2 500

Kommentar: Lauryn Hill är en väldigt inflytelserik artist, trots hennes knappa produktion genom åren. Men bara för att en är inflytelserik behöver det inte behöva betyda att en är rätt för Sandvikenpubliken.

"Precis som när Göransson Arena senast gästades av en världsstjärna så gapar tyvärr lokalen halvfull. Skyll er själva ni som inte var här." skrev recensenten Thomas Nilsson.

I övrigt ska vi också passa på att minnas när Lauryn Hills Fugees-kollega Wyclef Jean gästade nattklubben Lobby 2013 och fick det föga smickrande omdömet "Konserten kändes som ett företagsgig" av dåvarande nöjesredaktören Sofia Juvel.

Betyg: 3 av 5

LÄS RECENSIONEN: Lauryn Hill dröjde starten - men sen gick det undan

Bryan Adams

Lördag 21 mars 2015

Publiksiffra: 7 500

Kommentar: Bryan Adams är det näst mest publikdragande internationella besöket i Göransson Arena – och det var en mycket bra kväll enligt recensenten Janne Mattsson:

"Drygt halvvägs in i konserten kommer sedan gitarrintrot det verkar som alla har väntat på och ”Summer of ’69” är ett faktum. Antalet luftgitarrer som plötsligt plockas fram hos kvällens alla hobbygitarrister är imponerande och så även gensvaret. Att Bryan sedan har en kalasdag på jobbet och en röst som bara blivit bättre med åren gör sitt det med."

Betyg: 4 av 5

LÄS RECENSIONEN: Precis som Bryan själv har musiken åldrats med värdighet

LÄS MER: De 23 största artisterna som spelat i Gästrikland