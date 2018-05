Ingemar Dunker fixar sommarens live-fester i Sandviken: "Folk kommer tappa hakan"

Ingemar Dunker, eller Trumpinne Produktion som hans produktionsbolag heter, levererar i vanlig ordning flera livekoncept som känns igen. Utöver Musik i bruksmiljö blir det också "Emma The Rocker" som avgår från Stenbryggan för en tur på Storsjön (Alltid med Ingemar själv som en del av bandet), Smedsgården Rock & Blues och Korså visfestival. Sammanlagt är det 53 olika speltillfällen han bokat upp.

Ingemar Dunker ser alltid till att vara klar i god tid.

– Nu innan allt drar igång kan jag vila upp mig en stund. Sen efter sommaren är det Byrocken också, så då kan jag inte sitta på ändan förrän i oktober nån gång, säger han.

Musik i bruksmiljö firar 10 år i år och blir därför sex dagar långt, från tisdagen 24 till söndagen 29 juli. Festivalen är uppdelad i en proggdag, en lokalbandsdag, en 60-talsdag, två mixade dagar fredag och lördag och en avslutande folkmusikdag på söndagen.

– Jag ser mycket fram emot proggdagen och är jäkligt nöjd med att ha fått hit Träd, Gräs och Stenar. Det känns lite extra.

– Sen kommer folk tappa hakan i backen när de ser vilka Ahvajahva är. Mer får jag inte säga för då blir det inget, säger Ingemar Dunker.

Smedsgården Rock & Blues

2/7: Slidin' Slim & Eric Hansson

9/7: Creedence Clearwater Survival

16/7: JJ Blues Band

23/7: John Lindberg Trio + Knock-out Greg & The Jukes (Tältet där Musik i Bruksmiljö hålls)

30/7: Sandviken Rockabilly Allstars + Hellsingland Underground

Musik i Bruksmiljö

24/7: Stefan Dafgård & Tommy Trumma, Famí, The Boogie Kings, Träden (Träd, Gräs och Stenar), Nike Markelius, Roffe Wikström

25/7: In Orbit, Becka Ihop, Anton Swedlunds Indianer, Blacksmoke, Just 4 Fun

26/7: Time Out, Kings, Johnny Lundin Band, KingsGarden, Mascots

27/7: Calle Brickman, Oddjob, Martin Riverfield and the wheels of fortune, Ahvajahva, Varmare än körv28/7: The Braces (Vinnarna av Musik Direkt 2018), Demian & Tallroth, Monica Törnell, Among Lynx, John Holm, Pugh Trio, Kjell Gustafsson R&B orchestra, Fröken Elvis

29/7: Låtstugan (Folkteatern Gävleborg, Väsen, Kebnekajse

Emma The Rocker

(Ingemar Dunker själv medverkar på alla båtspelningar också)

27/6: Bonne Löfman & Surjo Benigh

4/7: John Lindberg

11/7: Lasse Lindblom

18/7: Hank T och Rocking Tord

1/8: Jan Johansen

8/8: Lasse Kronqvist och Bosse Persson

Korså Bruk visfestival

18/8: KingsGarden, Hank T Morris & The Amazing Buffalo Brothers, Galaktiska Flottan, Ebba Forsberg, Jack Vreeswijk, Adolphson & Falk, Mikael Rickfors