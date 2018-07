Klassisk buskis igen i Lunds gammelgård

"De ska faan te å va kärring!"

Klagar skådespelaren Thomas Ek, iklädd sommarhatt och blommig klänning när Oslättsfors dramatörer snabbt drar igenom en scen i sommarens föreställning.

Förra gången vi repade här kom polisen med dragna vapen

De har just byggt klart publikrampen som ska ta mellan 80 och 100 personer per förställning under de tio gånger de spelar i sommar, och nu går de in på upploppet när det gäller repetitioner.

– Förra gången vi repade här kom polisen med dragna vapen, berättar Mirjam Halenius som är producent och skådespelare.

Den gången var det bråk om hembränt med repliker som "jag ska döda dig" och "jag ska spränga stället i luften!"

– Ljudet färdas väldigt bra över fälten här, konstaterar Halenius.

Någon hade uppenbarligen missförstått läget och tyckt det var bäst att kontakta ordningsmakten.

Oslättsfors dramatörer är en amatörteatergrupp som hållit på med lättare dramatik ända sedan 1991, under mottot: "Ett gott skratt förlänger käften". I år ger de "Där fick du!", en fars som ursprungligen gavs av den svenska buskisduon Stefan och Krister under 90-talet.

Nytt för i år är att de samarbetar med en regissör. Hon heter Linda Berving, och hon har fått gruppen att utforska sina karaktärer på ett djupare plan genom dramaövningar och arbete med bakgrundshistorier. Hon frågade till exempel skådespelarna: "Hur firar din rollfigur jul?"

– Det är nyttigt. När man börjar fundera över sådana saker så lär man känna sina rollfigurer på ett helt annat sätt. Det blir ett djup i dem, de blir mer tredimensionella, säger Mirjam Halenius.

Uppe på gårdsplanen, vid ett rekvisitabord med en blomvas och en kaffetermos på, har Thomas Ek kommit fram till scenens clou:

"Dom här underbyxorna - dom skaver i röva!"

Fakta

"Där fick du!" spelas på Lunds gammelgård från och med lördag 21 juli till och med söndag 29 juli.