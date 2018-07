Länsstyrelsen lättar på eldningsförbudet – tillåtet att grilla på egen tomt

På grund av den extremt höga brandrisken infördes ett skärpt generellt eldningsförbud i hela Gävlebords län den 24 juli, vilket innebar förbud mot att grilla på egen tomt. Efter att läget i brandområdet i Ljusdals kommun nu är under kontroll, ser räddningstjänsten och länsstyrelsen att eldningsförbudet kan lättas något.

– Det kommer nu att vara tillåtet att grilla på sin egen tomt, säger landshövding Per Bill under presskonferensen som hölls i Färila under tisdagsförmiddagen.

– Det mycket stränga förbudet mot grillning kommer att bli något mindre strängt. Det kommer också att var möjligt att för festivaler och andra större evenemang att söka dispens för att kunna grilla i festivalområden, säger Per Bill.

Förbudet lättas nu på grund av att det har kommit mycket regn under den senaste tiden och för att risknivån för bränder inte är lika hög som tidigare.

Eldningsförbud i skog och mark gäller fortfarande.