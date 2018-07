Räddningstjänst på plats med full bemanning vid skogsbranden i Ängra: "Hoppas på fler under morgonen"

Under hela natten arbetar räddningstjänsten med branden i Ängra, utanför Färila. På kvällen tog man även hjälp av hemvärnet som assisterar med ett 20-tal personer.

– Vi är cirka 50 personer som arbetar under natten, och vi hoppas på mer förstärkning under morgonen, säger Kenneth Eriksson, insatsledare hos räddningstjänsten.