Trodde att de begravt sin katt – plötsligt kom den tillbaka: "Jag bara skrek"

Katten Edward har tillhört familjen Iggström i sju år. Sonen Jacob fick honom när han var 1 år gammal. En lugn katt som alltid var hemma, där han rörde sig mellan matskålen och garderoben.

– Han har alltid varit som en gammal farbror tills att vi förra våren skaffade en hund. Då försvann Edward i nästan två månader innan han kom hem igen. Men så försvann han igen i månadsskiftet mars-april i år, och var borta och kom aldrig tillbaka, säger Anna Iggström.

För ungefär en månad sedan hittade familjens hund en katt ute på deras täkt.

– Katten var överkörd av skördetröskan så det var svårt att se exakt vad det var för katt. Men den hade semilång päls och vår katt är långhårig, men vi tänkte att tröskan kanske tagit pälsen, säger Anna Iggström.

Katten hade precis som deras Edward en vit bröstkorg, vita framtassar och vitt på baktassarna och en bit upp på bakbenen.

– Jag jämförde med bilder och teckningen i ansiktet såg exakt ut som på vår katt, bara att min katt är vit på höger sida om nosen och den vi hittade var det på vänster. Men eftersom tröskan kört över ansiktet var det svårt att se.

Men det var svansen som verkligen fick dem att tro att det var Edward.

– Min katt har en avbruten svans, hela svansen hänger kvar men är avbruten sen födseln. En kompis till mig kände på svansen på den döda katten och den var av. Det gjorde att vi tänkte att det måste vara han.

Så de gav katten en begravning.

– Vi var verkligen jätteledsna. Jag kunde inte prata om honom fram tills idag. Han är ingen vanlig katt, han är en familjemedlem, säger Anna och fortsätter:

– Vi begravde honom väldigt fint. Han har utsikt över täkterna och ligger under väldigt noggrant utvalda stenar som min son har valt. Det var ju till vår katt, trodde vi. Så allt är gjort med jättestor kärlek. Så han har fått det fint ändå.

De trodde de begravt sin Edward fram tills i dag, tisdag, när Anna släppte ut familjens andra katt via altanen och efter ett tag hörde ett läte utanför ytterdörren.

– Först tänkte jag att det var postbilen men klockan var sex och den brukar komma vid fyra på morgonen. Så tänkte jag att det var min andra katt som sprungit runt och ville in via ytterdörren. Jag öppnade och så kom Edward in, säger Anna med gråten i halsen.

Det första hon gjorde var att springa upp till sonen Jacob som låg och sov.

– Jag bara skrek att Edward var hemma, och grät samtidigt. Jacob trodde att han drömde så han fattade inte först. Men sen grinade han också och kramade mig innan han sprang ner och kramade om Edward.

– Vilken lycka, det var helt overkligt. Jag kan inte fatta att man kan älska en katt så mycket. Jag som inte alls är en kattmänniska har gråtit hela dagen och bara myst med Edward.

Men samtidigt tycker hon att det känns jobbigt.

– Det känns hemskt och fruktansvärt att ha begravt en annans katt, säger hon.

Via ett inlägg på Facebook eftersöker familjen Iggstöm nu ägarna till den katt som de begravde och hoppas att någon ska höra av sig om de känner igen beskrivningen av katten.

Edward som varit borta i nästan fem månader hade magrat och luktade illa när han kom in, men har nu fått sig en dusch och blivit avmaskad. På fredag väntar ett besök hos veterinären för att kolla hur han mår.

– Han ligger hemma och snarkar nu som att ingenting har hänt, säger Anna.

Kommer ni att släppa ut honom något mer efter det här?

– Ja det är klart vi måste göra det, men han får vara inne tills han har ätit upp sig och blivit som vanligt igen, säger Anna.