Nöjesguiden: Burlesk från Australien och flera marknader – det här händer i helgen

Fredag:

Gävle International Street Market 2018: Stortorget, 10.00-18.00

Sandvikens Höstmarknad: Sandvikens centrum, 12-19

DJ Malin Hedman: Absint, Winn, 16-19

Byrock 2018 med Ingemar Dunkers band Hank T Morris: Forsbacka Wärdshus, 19.00

Lansen och Liljan - pubquiz: Rack N Roll, Gävle, 19-21

Jazzklubben - Sani Gamedze med Gunnar Aldén band: Lobbyn, Kulturcentrum, Sandviken, 19.30

Rim och Reson: Bergs Kvarncafé, Torsåker, 19.30

"Friday Night Live" med Melina Florides: O'Learys, Gävle, 20-23

Get Over It (covers): CC-Puben, Gävle, 22.00

Newkid: Slick City, Gävle, 23.00

Lördag:

Gävle International Street Market 2018: Stortorget, 10.00-18.00

Sandvikens Höstmarknad: Sandvikens centrum, 10-16

Bondens egen marknad: Stortorget, Gävle, 10.00

Musikmeditation med Karin Roiseux: Hälsokliniken, Gävle, 10.00

Alternativmässa: Gasklockorna, Gävle, 10.00

Familjelördag “Filifjonkan som trodde på katastrofer”, från 6 år: Spegeln, Gävle, 13.00 och 15.00

Byrock, "De första svenska rockkungarna" med Ingemar Dunker och hans Hank T. Morris And The Amazing Buffalo Brothers som berättar och spelar om när rocken kom till Sverige: Lars-Hansgården, Högbo, Sandviken, 16.00

Sportquiz: Järnvägskrogen, Gävle, 17.00

Hot Brown Honey (Australien): Gävle Teater, 20.00

Brooklyn Soul Stew: CC-Puben, Gävle, 21.30

Gefle Hårdrocksklubb, Liv Sin med support av Hexed: Dirty Harry Rockbar, Gävle, 23.00

Söndag:

Höstmarknad och bakluckeloppis: Hille Hembygdsgård, 10.00

Öppen repetition med Gävlesymfonikerna: Gävle Konserthus, 11.00