Nöjesguiden: Hajpade Lamix besöker nattklubb och "Keyyo" uppträder på teatern – det här händer i helgen

På scen:

Fredag:

Säsongsavslutning för Södra Kolonin i Gävle med Svenne-Rubins och Rållez: 20-01

Musikkväll: Edskens camping, Hofors, 21.00

Ishgebaa: CC-Puben, Gävle, 21.00

Skräckfilmsnatt: Bio 7:an, Gasklockorna, Gävle, 21.00. Insläpp, 20.30

Lamix, Five Nattklubb, Gävle, 23.00

Lördag:

Bondens egen marknad: Stortorget, Gävle, 10.00

Regementets dag med musik: 10-16

Öppet hus: Gävle Konserthus, 12-15

Röst - regissörsbesök: Bio 7:an, Gasklockorna, Gävle, 14.00

Jesusträffen med Simon Ådahl och Örjan Armgren med flera: Restaurang Salt o Peppar, Gävle, 15-22

Skivsläpp och musikcafé med Carin Hyving aktuell med plattan “Djupare in i din kärlek”: Hedvigslundskyrkan, Gävle, 18.00

Stenbrott: Musikhuset, Gävle, 18.00

Körkonsert - Å-draget: Heliga Trefaldighets Kyrka, 19.00

Hundutställning - Nordic Dog Show: Högbo Bruk, Sandviken, 1-2 september

Slow Roll #6: Bling-bling på Å-draget, samling vid Posa Cykel, 20.00

Los Lobos: Gävle Konserthus, 19.30

Premiär för nya showen “Stars”: Hits For You, Gävle

Avtonat, Social Pretender: Rack N Roll, Gävle, 21.00

Los Raggos septemberrock med Billy Opel, The Troubled Three och Hollie And The Firestones: Folkets Hus, Järbo, 21-02

Stonefish: CC-Puben, Gävle, 22.00.

Latin Party med Fama 5 och DJ Fabiano, Five Nattklubb, Gävle, 23-03.

Söndag:

Gävles största bordsloppis: Gävletravet, 11.00

Kristina “Keyyo” Petrushina: “Ryssen kommer”, Gävle Teater, 18.00