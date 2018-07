Nöjesguiden: Kan Lars Winnerbäck slå publikrekord i Furuviksparken? – det här händer i helgen

På scen:

Fredag:

Musikquiz med Lasse Eldebrandt: Camp Kungsgården, Kungsgården

Trubadurkväll med Jocke Strand: Skärgårdskrogen, Utvalnäs, 18.00

Anders Appelqvist: Strandbaden, Årsunda, 16.30-19 samt 21-00.

Musik i bruksmiljö med Calle Brickman, Oddjob, Martin Riverfield and the wheels of fortune, Ahvajahva med Tomas Ledin, Hank T Morris & The Amazing Buffalo Brothers med gäst Kalle Moraeus: Sandviken

“Där fick du!” med Oslättfors dramatörer: Lundgrens väg 12, Valbo, 19.00

Sommardansen 2018 med Martinez: Laduholmen, Forsbacka, 20.00

Timbuktu & Damn!: Furuviksparken, Furuvik, 20.00

Musikkväll på Edskens camping: Hofors, 21.00

Rock´n´Roll i Parken med Linda Gail Lewis/Göran Ekman & Bullen Ström: Åshammars Folkets Park

The Rockfire: CC-Puben, 22.00.

Partybandsfredag Extra Allt: Hits For You, Gävle, 23-03.

Lördag:

Innegården by Salt Studio - dagsfest med inriktning på elektronisk musik, mat, folköl, boule med mera, lineup David Holm (Panelen), Jimmy Koskinen Live (Kontrast), Alexander Avra (Kontrast), Malin Hedman (Panelen), Dennis Söderström (Panelen) och Rasmus W: Salt Studio Atlasgatan 10, Gävle, 13-18

“Där fick du!” med Oslättfors dramatörer: Lundgrens väg 12, Valbo, 13.00 och 17.00

Countrykväll med Joe Bonson & The Coffee Run: Hyttan i Axmar Bruk

Anders Appelqvist: Strandbaden, Årsunda, 16.30-19 samt 21-00

The Rockfire: Trebo Brygga, Sandviken, 19-22

Musik i bruksmiljö med Linus Berg (Ockelbo, från Musik Direkt), Demian & Tallroth, Monica Törnell, Among Lynx, John Holm, Pugh Trio, Kjell Gustafsson R&B orchestra, Fröken Elvis: Sandviken

Premiär för Valls lokala dryckesfest: Stora vall, Gävle, 16.00

Sator: Furuviksparken, Furuvik, 20.00.

Club Phonky Phono med Christian Stjernström, Patrik Svärd, David Tanzilli och Olle Tjern - dansmusikklubb med livetrummor: Bruket, Sandviken

Dans till Per-Håkans: Tors Loge, Torsåker, 21-01

"Summerfeeling at Hedåsen" med Alibrorsh (Medina): Hotell Hedåsen, Sandviken, 21-01

ACe of DC - the second last chance (sista spelningen på CC-Puben för gruppen): CC-Puben, Gävle, 21.30

Efterfest: Sator i Furuvik med Gefle Hårdrocksklubb: Dirty Harry Rockbar, Gävle, 23.00

Bruksdagen i Söderfors med bla Blixters, Sandby Cats, Some Folks, Linda Gail Lewis: Parkhallen

Söndag:

Musik i bruksmiljö med Låtstugan (Folkteatern Gävleborg, Väsen, Kebnekajse): Sandviken

En blandning av folkmusik och klassiskt: Tallbo konstnärshem, Järbo, 15.00

“Där fick du!” med Oslättfors dramatörer: Lundgrens väg 12, Valbo, 13.00 och sista föreställningen för sommaren, 17.00

Lars Winnerbäck: Furuviksparken, Furuvik, 20.00