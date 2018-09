Så många miljoner kommer Ockelbos nya satsning på Wij trädgårdar kosta

Under flera års tid har Arbetarbladet skrivit om hur kommunen fått rädda Wij trädgårdar när ekonomin inte gått ihop. Bara två år har trädgården gått plus. Inte ens kommunens extrasatsning på 1,6 miljoner under 2016-2018, utöver det årliga bidraget på 900 000 kronor, räckte för att utveckla verksamheten och slippa underskott.

Efter förlusterna 2017, då kommunen drog in ett projekt för 1,1 miljoner kronor, stod valet mellan att avveckla eller satsa på verksamheten. En satsning skulle innebära något storslaget enligt kommunalrådet Magnus Jonsson.

Den lösning man nu sätter sitt hopp till innebär att man delar upp Wij trädgårdars verksamhet i tre delar. De delar som är kommersiella, kafé, hotell, konferens, restaurang och handelsträdgårdens butik samt evenemang, ska drivas av företag. Stiftelsen kommer att fortsätta att hålla i trådarna, det ska vara de som styr trädgårdens inriktning och sitter på kunskapen samt håller i utbildning, nu i samarbete med Bollnäs folkhögskola.

Återstår gör då de delar som inte är kommersiella eller kulturbärande. Det är de som kommunen ska ta över i satsningens första steg. Fastigheterna skrivs över på kommunen, till en kostnad på upp mot 300 000 kronor, och driften av dem, att måla om, rusta och sköta trädgården kommer att skötas av kommunens personal. Det är huvuddelen i det förslag som kommunstyrelsen godkänt och som kommunfullmäktige väntas anta 1 oktober. Dessutom väntas de godkänna att kommunen ökar sitt borgensåtagande med 2 miljoner kronor för att lösa årets ekonomiska problem på Wij trädgårdar.

Under 2019 ska kommunen ta över fastigheterna, drift och trädgårdsskötsel samt personalen som idag jobbar med det. Personalkostnaden är 2,82 miljoner kronor per år om man behåller sex anställda för 470 000 kronor per person och år. Att sköta fastigheterna kostar runt 150 000 kronor per år. De kommersiella verksamheterna ska drivas på uppdrag av kommunen. Det kommer att kosta omkring 3 miljoner kronor, lika mycket som kommunen lämnat i bidrag under 2003-2015. Under De följande två åren räknar man med att företag tagit över de kommersiella delarna. Då ska "kostnadsbilden förbättras".

Då räknar man med att öka investeringstakten från kommunens sida. Herrgården behöver rustas för omkring 13,35 miljoner kronor. I trädgårdens hus planeras fyra nya rum för 3 miljoner kronor som finansieras med lån och kommunen som borgenär. Ett lågbudgetboende i flyglarna nämns som möjlighet, men utan prislapp. På pluskontot för kommunen ligger hyresintäkter för fastigheter. För herrgården kan det handla om 1-1,3 miljoner kronor enligt det alternativ som rekommenderas i utredningen.