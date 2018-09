Pionjären Lady Pink målar gigantiskt träd – "Graffiti är världens största konstform – de kan inte trycka ner vår rörelse"

Fjärde muralmålningen av sex håller på att ta form i Gävle, en del av projektet Gefle Street art, som vi har skrivit massor om.

Och det har vi gjort rätt i, för det här förändrar stan.

Det senaste tillskottet, en monumental väggmålning, täcker ett hörn av parkeringshuset som avgränsar Nordost mot de finare delarna av stan, lika vackert som ett stridsvagnshinder.

Fram till nu då alltså. Lady Pink och hennes assistent Matt O’Conner, båda från New York, gör nu ett spraykonstverk som föreställer ett ”unity tree” – ett träd som förenar.

– Vi är alla ett folk, vi är alla frukter på ett och samma träd, olika blommor från olika nationer, säger Lady Pink.

Lady Pink, Sandra Fabara, är född 1964, världsberömd och en oerhört cool bekantskap. Pratsam och rättfram. Trump är skit och "tydligen har ni i Sverige också problem med att intolerans får mer och mer luft".

– Min viktigaste inspirationskälla är storlek, stora ytor. Kvinnor har i alla tider uppmuntrats att uttrycka sig litet. Brodera, måla små akvareller. Det största en kvinna kunde göra förr var ett överkast. Mina grejer är fem gånger större, jag är inte rädd för stora ytor!

Inte var det lätt i New York 1979, när hon var 15 år och stod i stormens öga när hip hopen och graffitin skapades bland knarklangare och livsfarliga tunnelbanetåg.

– Där kom jag som liten tjej och fick det att se enkelt ut, det som killarna ville skulle verka svårt, säger hon med ett skratt.

Hon är alltså ett av de största namnen inom graffiti. 1983 medverkade hon i hip hop-filmen Wildstyle. Hon var konsult åt den hyllade tv-serien "The Get Down", (2016-) som utspelar sig under pionjäråren, och designade mycket av graffitin i serien.

Hur kan du hålla passionen för gatukonst igång i 40 år?

– Work is work. Det här gör jag för pengarna. Gävle betalar bra.

Visst gör hon gratisjobb ibland, till platser där hon känner att konsten verkligen behövs. Att ta från de rika och ge till de fattiga.

Passion känner hon snarare för sin ”fine art” – ett svåröversatt begrepp, men sån konst som ställs ut på galleri i alla fall, som kan sälja för sexsiffriga dollarbelopp.

Hur kommer Gävle att förändras av all denna bra gatukonst?

– Fler konstnärer kommer att våga visa sin konst på gatorna, kontrollera sin omgivning, inte acceptera att allt är brunt och grått, säger Lady Pink.

Universitet är inte för alla, det är viktigt att det finns andra ställen att utvecklas. Hon förespråkar inte olaglig målning, det verkar inte så kul att sitta i fängelse säger hon. Men lagliga väggar ska det finnas gott om.

Hon kryper ihop av avsky när hon pratar om att bygglov krävs för att måla hus i Sverige. Därhemma räcker det med husägarens tillstånd.

– Stan måste bli mer avslappnad kring det här. Graffiti är världens största konstform, och den kommer att hitta sina vägar. De kan inte trycka ner vår rörelse.

Coolt och vackert blir hennes enhetsträd, ett riktigt blickfång.

Att fritidsgården/aktivitetscentrumet Rapatac ligger just vid muralen är säkert genomtänkt. Detta konstverk signalerar att här finns kreativa människor som vi borde lyssna på.

Heja.

Gefle Street Art pågår under 2018. Projektet innefattar bland annat utförandet av sex stora muralmålningar, öppna väggar att måla på, stadsvandringar och workshops. Gävle kommuns budget för detta är 1 miljon.