Recension: Alcazar utnyttjade Gavlehovshallen väl - blev ett fyspass med disco-tema

20 år har gått sedan Alexander Bard ringde Andreas Lundstedt och föreslog att han skulle dra ihop ett pojkband. Han kontaktade två tjejer i stället, varav Tess Merkel är kvar. 2007 anslöt Lina Hedlund då gruppen återlanserades och det är denna trio tillsammans med åtta dansare som vi får följa under kvällen i Gavlehovshallen på en avslutande greatest hits-turné. Det är många som gör dessa nu för övrigt, snart även Magnus Carlsson, som var med i gruppen 2002-2005.

Men en Alcazar-konsert är inte riktigt som andra. Här förväntas det dans från publiken och så blir det. Efter ett tag. Första två låtarna är det ett gäng på sisådär 18:e rad på parkett iklädda vit hatt och boa som shejkar loss, men sen ansluter desto fler. Ja, parketten står sedan upp i unisont i princip hela tiden. Sido-läktarna är lite mer svårflörtade, men kommer loss på i synnerhet det avslutande medleyt. Då har även Alcazar sett till att lära ut några klassiska disco-dans-knep, med John Travolta-fingret bland annat.

Alcazar har gjort karriär på en uppdaterad version av 70-talets discosound, influerade av grupper som Chic. Bäst är de också när de låter just så. Jag tror faktiskt publiken tycker det med - för gensvaret är bäst när det inte är några större avsteg i form av alltför äventyrliga nya varianter av originalversioner. I början av programmet kan jag nästan tycka det blir för mycket pålagd dunka-dunka-bas till och med. "Last Days Of Disco" som framförs av Lina och Tess är ett exempel på när det inte ens låter uppdaterat utan både ser och låter autentiskt retro och det gillar jag skarpt. Ligger i linje med Lundstedts aktuella programserie på SVT där han söker genrens rötter i New York dessutom.

Jag slås också av att Alcazar fascinerande nog är alla decennier sedan 70-talet men absolut noll och intet 80-tal. De lyckas nämligen prångla in 10-tals-edm (Avicii-hyllning som får mig att förflyttas till cirkelfyspass en vardagskväll i samma hus på Friskis), skoj-hiphop-version av "I Go Shopping" solo med Tess och Peter Stormare på skärm, tidig 90-talshouse à Madonnas "Vogue" och puh... det var bara några av ingredienserna. Men till och med covern på Human Leagues "Don't You Want Me" - en av 80-talets mest ikoniska hits - har fått en kostym i Alcazars anda.

80 minuter in kommer la grande finale med hits som "Not A Sinner Nor A Saint", "This Is The World We Live In" och "Crying At The Discotheque". Discoinjektionen är doserad och klar efter 100 minuter. Blir det sista gången då? Det vete fåglarna. Är ju flera som sagt det förr och kommit tillbaka sedan likväl.

Alcazar - 20 Years Of Disco - Mission Completed

Gavlehovshallen, Gävle

Lördag 17 november 2018

Betyg: 3 av 5