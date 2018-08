Recension: Ge oss mer tuggmotstånd, Dana Dragomir

På lördagskvällen framträdde hon i Hille kyrka och hon gjorde nog ingen besviken. Trots att hennes musik sprids lite överallt är detta inte muzak eller hissmusik. Tvärtom. Hon är en ekvilibrist på sitt instrument och behandlar flöjten som vore den en del av henne själv, som en förlängning av hennes egen röst. Det finns i instrumentet en sorts vag nästan ohörbar efterklang som skapar det ödsliga ljudet, som gjort för att strömma över Karpaternas sluttningar. Eller genom det svenska fjällandskapet.

Dana Dragomir slog igenom med dunder och brak 1991 med Benny Anderssons filmmusik till Mio, min Mio, vars melodislinga sannolikt varenda svensk känner igen. Just Benny Anderssons låtar ligger väl till för panflöjt och mycket riktigt bjuder Dragomir på ett ABBA-potpurri.

Men hon inledde med Joaquín Rodrigos Concierto de Aranjuez, skriven för gitarr men som i hennes version får både vemod och drömskhet i sig.

Dana Dragomir spelar starkt känslomättat, med stora musikaliska gester och på gränsen till det sentimentala. Dröjer på vissa toner, töjer ut dem, låter dem klinga färdigt. Det märks också i låtvalet – Kristallen den fina, Ack Värmeland du sköna, Leonard Cohens Halleluja, Koppången, Så skimrande var aldrig havet. Vackert, ja visst, men det blir lite som att äta gräddtårta, en smakbit eller två är gott nog men därefter lägger man knappast för sig ytterligare en bit, utan längtar efter en skiva knäckebröd.

Men knäckebrödet saknades inte helt på där i Hille kyrka. För tack och lov blandar hon med sprittande rumänska folk- och danslåtar. Här är det högt tempo och här kommer hennes virtuosa flöjtspel bäst till sin rätt. Det blir en kaskad av rytm och toner och här samspelar hon och hennes pianoackompanjatör Mathias Hellberg som bäst.

Tyvärr rådde det mördande konkurrens på annat håll den här lördagen. Stadsfesten hade sin finalkväll, Lena Philipsson framträdde i Furuvik och I Sandviken fanns kammarmusik och ännu ett dragplåster.

De hundratal som sökt sig till Hille var dock nöjda. Vilket örongodis, utbrast en åhörare på parkeringsplatsen efteråt.

Mats Åmvall är journalist sedan 45 år, countryfantast och passionerad amatörkock.