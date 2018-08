RECENSION: Omtumlande då piano mötte plastskynke

Säg kammarmusik och man kommer lätt att tänka på borgerliga salonger från 1800-talet. Värdparet låter sin dotter spela piano för gästerna innan det är dags för herrarna att dra sig tillbaka till rökrummet.

Hur långt från verkligheten en sådan bild är inser man snabbt efter några besök på Kammarmusikfestivalen i Sandviken. Javisst, här finns musik från puderperukernas tid, men också sådant som är nytt och ibland lite förbryllande. Som Eva Sidéns och Jens Hedmans utforskande av flygelns och elektronikens möjligheter.

Eva Sidén, som också är konsertpianist, och Jens Hedman, som är inriktad på klanger och ljud och har datorn som främsta arbetsredskap, har samarbetat i flera år med en rad kompositioner. Här fick vi två som ramade in konserten.

När ljuset dämpas börjar ljud höras, lite uppifrån. Oklart vad det är och det flyttar sig. Ljuden suggererar och hjärnan börjar bearbeta och forma bilder. Eva Sidén reser sig, går fram till den inplastade flygeln och ljuden då plasten dras bort blir en del av ljudbilden, eller musiken om man så vill. Hon sätter sig och slår an några snabba toner och vi är inne i ”Lost in a Legend”. Ljuden ökar i styrka för att nästan tyna bort, samspelar med flygelns toner. Omtumlande, vad sjutton är det här? Sidén mullrar på tangenterna medan de elektroniska ljuden förstärker innan stycket vänder och avslutas med en enkel upprepad hög ton på flygeln. Ok, inget att lyssna på hemma när man vill koppla av kanske men oerhört intensivt och hypnotiskt.

Både Sidén och Hedman är med i Föreningen Svenska Tonsättare som fyller 100 år i år och för att hylla sina kollegor spelade Eva Sidén en rad pianostycken av kompositörer som Ture Rangström, Lars-Erik Larsson och andra. Här blev det lite rörigt eftersom alla verk presenterades i en klump först och sedan spelades i stort sett i en följd. Det hade varit bättre att presentera styckena var och ett för sig när de skulle spelas. Särskilt som ordningen var annorlunda än den som stod på programbladet.

Här stack särskilt Jörgen Dafgårds ”Trancendens” ut med ett känsligt, inåtriktat sökande. Sidéns spel grep tag och Dafgård, som fanns i publiken, fick välförtjänta applåder. Också Victoria Borisova-Ollas ”Secret Beauty of Waters” slog an med kraftfulla kontraster. Eva Sidén avslutade sedan med några av sina egna stycken. Här fanns en intensitet som gjorde att man snabbt drogs in i musiken.

Sidén och Hedmans ”Water” avslutade och då var vi tillbaka där konserten startade, i ljuden, klangernas och rummets möjligheter. Vattendroppar, skvalp, kanske vågor eller något helt annat, och till det tonerna från flygeln. Återigen en ljudrum att kliva in i och omslutas av.

En spännande konsert som var värd en betydligt större publik.

Ett par timmar tidigare hölls en annan av festivalens konserter i Sandvikens kyrka. Gävlebördiga Sanna Gibbs, numera hemmastad på operascenerna, visade den stora publiken vilken fantastisk röst hon har i sånger av bland andra Linde, Alfvén och Stenhammar. Höjdpunkten var dock hennes och pianisten Terés Löfs framförande av Richard Strauss ”Drei Lieder der Ophelia”. Inlevelsen då Ofelias galenskap accelererar kändes i hela kyrkorummet liksom det lugn som följer efter.

Flöjtisten Laura Michelin imponerade ännu en gång, nu med två solofantasier av Telemann. Härlig ton och spänst i spelet. Och Irina Serotyuk vann publiken helt med sitt accordeon. I Bachs franska svit lät det som om hon spelade på en stor orgel och sedan svängde hon loss i ett par rytmiska, virvlande nummer. Sådana där som man tror att det behövs tre eller fler händer för.

Bara att tacka och applådera.

Lars Westin

Fakta

Sidén Hedman duo: Eva Sidén, piano och elektronik, Jens Hedman, elektronik

Musik av Eva Sidén, Jens Hedman, Ture Rangström, Lars-Erik Larsson, Viva Q Arkvik, Jörgen Dafgård och Victoria Borisova-Ollas

Kammarmusikfestivalen, Musikverket, Sandviken 11/8