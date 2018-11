Recension: Så bra var Tomas Ledin hemma i Sandviken: "Fenomenalt – men jag ville ju lära känna dig, Tomas"

Att tvingas kritisera den mest älskade Sandvikensonen är ingenting som görs lättvindigt, och inte utan repressalier.

Så, tack Tomas Ledin, för att jag slipper göra just det.

Han inleder kvällen ensam på scenen, med en gitarr – i den stad där allting började.

Avslappnad och trygg framför han ”I natt är jag din” och ”Sommaren är kort”, låtar som i och för sig varenda trubadur i landet också framför med trygghet.

Hitsen avlöser givetvis varandra. Frågan är om det finns någon annan svensk artist som kan kliva upp på scenen med en lika hitsfylld ryggsäck som Ledin. Hans självförtroende påminner om en Monopolspelare som tillåts plocka fram nya pengar ur spellådan närhelst hen vill.

Med kalkstenspelare och rinnande fontäner tas publiken med till Italien, där Ledin berättar om en spelning på Capri.

Han berättar om de låtar som format honom som person och artist.

Coversegmentet innehåller låtar från bland annat Jimi Hendrix, Bruce Springsteen och Stevie Wonder.

Greppet är självsäkert coolt, att sitta på en låtskatt, men att ändå ha modet att visa upp andra mindre kända pärlor (versionen av Jimi Hendrix ”All along the watchtower fick all möjlig kroppsbehåring att ställa sig upp).

Ändå känns den inledande delen av showen förvånansvärt avslagen. Ledin tar visserligen chansen att hälsa till sin pappa Folke som sitter i publiken, men det är som att foten trevar på gaspedalen. Ett exempel är under ”Livs levande”, då Ledin plötsligt tappar texten.

Sedan trycks den där foten ner, rejält.

Rockhitsen avlöser varandra (”Du kan lita på mig” och ”Vingar av stål”) och showen visar sina svällande muskler.

Hade inte en viss amerikansk tramssångerska besökt staden tidigare i somras hade Tomas Ledin utklassat all historisk konkurrens när det kommer till de visuella effekterna.

Varken Ledins texter eller hans personlighet är visserligen i samma nivå som själva produktionen, men med hans melodiska låtar kan ändå publiken i Göransson Arena inte göra annat än att ställa sig upp och gunga.

Kvällens höjdpunkt kommer när Ledin och resten av bandet beger sig ut i publiken för att visa att de minsann också behärskar folksångsgunget, som avslutas med en formidabel alla-ska-med-version av ”Hon gör allt för att göra mig lycklig”.

I slutet av konserten, när festen är i sitt klimax, kan jag dock inte låta bli att känna en uns av besvikelse.

Trots att Ledin är en relativt älskvärd person har han alltid i media känts svår att komma inpå livet.

Jag såg därför fram emot att få veta mer om hans liv, de motgångar han haft, vad han älskar, vem han är.

Showen var en chans för honom att låta publiken lära känna personen Ledin.

Tyvärr tar han inte den chansen.

Det privataste han tilläts sig vara var när … nej, jag har svårt att komma på ett exempel på när en utsträckt hand ens var nära på att sträckas ut.

Jag tycker också att han inte heller tog chansen att utnyttja det faktum att han var i sin födelsestad. Lite Sandvikenflirter hade han allt kunnat unna publiken.

Avslutningen höll dessutom på att få mig att lämna arenan med en smak av aska i munnen.

Som sista extranummer framförde han den vedervärdiga ”Just nu”, och jag svor mig röd över att han inte valde den rasande vackra ”Snart tystnar musiken”.

Men när lamporna tänts, släcktes de igen, och när så de kraftfulla balladtonerna hördes var det som att få upp en äppelbit som satt sig i halsen.

I slutet av låten dämpas de andra instrumenten och Ledin lämnas ensam på scenen, med sin gitarr, precis som allting började.

I den stad där allting började.

"Skarpt läge" med Tomas Ledin

Fredag 2 november

Göransson Arena

Betyg: 4 av 5