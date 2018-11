Rikard Sjöblom minns tillbaka till trädkojornas tid på nya skivan: "Vänskap är ganska flummigt"

Rikard Sjöblom's Gungfly, den tidigare Beardfish-profilens soloprojekt, har varit produktivt sedan det föddes. På de tre senaste åren har det blivit tre skivsläpp – "Att för barn som tror på sagor läsa högt när kvällen kommer", "The Unbendable sleep" och "On her journey to the sun" i tur och ordning från 2015 och framåt. Nu är det alltså klart med ett fjärde album på lika många år. Detta samtidigt som Rikard Sjöblom också är fast medlem i brittiska progrock-jättarna Big Big Train som även de snart släpper skiva.

– Big Big Train är en stor grej för mig. Det är jäkligt kul att jag får vara med där, jag fick prova en stund och vi trivdes så pass bra med varandra att det blev så. Jag tackade ja direkt när jag fick frågan.

– Många tror att det var därför Beardfish la ner, för att jag gick med där. Men så var det inte. Beardfish var ett mer klassiskt fungerande band där processen var att ses en gång i veckan och repa länge. Det gick inte att hålla igång när familjer och sådant började komma in i bilden, säger Rikard Sjöblom.

Som grädde på moset arbetar han flitigt med att vara kompmusiker i olika produktioner, snart väntar till exempel en insats tillsammans med vapendragarna Rasmus och Petter Diamant på Flustret i Uppsala där en show med 70-talstema som heter "That Christmas Show" hålls. Allt som allt kan han leva på att vara musiker.

– Det blir en blandning av allt, pengar kommer in från de olika gigen men även från skivorna, konstaterar han.

Nya Gungfly-skivan "Friendship" är en resa tillbaka till en svunnen tid.

– Jag hittade en bild på mig själv nyligen när jag flyttstädade hos föräldrarna. Den föreställde en träkoja vi hade som små, jag och några kompisar. Svinhögt upp i luften var den och tre-fyra våningar stor. Jag förstår inte hur föräldrarna kunde låta oss vara där ens. Den kojan var en samlingspunkt för oss och många av ungdomssynderna tog plats där inne, vi gömde cigg bland annat.

– Vänskap är ganska flummigt. De kompisarna var jag supernära med men sen försvann de bara när man växte upp. Utan att man egentligen aldrig tog avsked eller ens ville ta det.

Albumet kretsar runt de tankarna.

På lördagen är det dags för releasefest hos Skottes (gamla Spegeln).

– Det blir några nya låtar och lite gamla. Det är viktigt att ha med sig några gamla örhängen också, säger Rikard Sjöblom.

Rikard Sjöblom's Gungfly

Releasekonsert för "Friendship"

Skottes Musikteater

Lördag 10 november, 19.00