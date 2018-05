Vid midnatt fick polisen samtal från boende i Kungsgården, Sandviken. Någon eller några hade tagit sig in in i bostaden, troligtvis via ytterdörren.

– Det är i nuläget oklart hur det har gått till och vad som tillgripits. Eventuellt kan man ha tagit mediciner och ett fotoalbum, säger Pär Olsson, RLC-befäl vid polisens ledningscentral region Mitt.

Bostaden är avspärrad för teknisk undersökning. Polisen har skrivit en anmälan om grov stöld genom inbrott.